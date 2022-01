Οι ευκαιρίες που έχουν οι ΜμΕ για χρηματοδότηση – Ποια προγράμματα είναι «ανοιχτά»

Συγκροτούν την συντριπτική πλειονότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, διατηρώντας ως μερίδια το 99,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της απασχόλησης – ποσοστό που ξεπερνά κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ – και το 73,2% της προστιθέμενης αξίας, του πλούτου, δηλαδή, που παράγεται μέσα από αυτές. Ο λόγος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αν και έχουν βρεθεί πολλάκις στο επίκεντρο συζητήσεων ως οι λιγότερο… προνομιούχες, όσον αφορά στην πρόσβαση για χρηματοδότηση από τις τράπεζες, εντούτοις μπορούν να αναζητήσουν διέξοδο στα διάφορα προγράμματα που είναι την δεδομένη χρονική στιγμή ανοιχτά.

«Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε αναπτυξιακή φάση, την οποία πρέπει να ‘εκμεταλλευτούμε’ ‘όλοι. Το τραπεζικό σύστημα θα παίξει, φυσικά, δημιουργικό ρόλο, με την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας», σημειώνει σε event της Inefan, με τίτλο «The Art of Banking and Investments: lessons from the experts, ο Απόστολος Τσιβρανίδης, Small Business Banking Relationship Officer της Τράπεζας Πειραιώς, απαριθμώντας τα κοινοτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των προγραμμάτων είναι τα εξής:

Έχουν ελάχιστα (από 10.000 ευρώ) και μέγιστα (μπορούν να ξεπεράσουν και το εκατομμύριο) όρια χρηματοδότησης.

Έχουν ελάχιστα και μέγιστα όρια αποπληρωμής, ανάλογα με το είδος τους, δηλαδή, εάν είναι κεφάλαια κίνησης θα έχουν όριο την πενταετία, ενώ εάν είναι ανάπτυξης, ήτοι αγορές παγίων (κατά κύριο λόγο αφορούν σε κτηριακές υποδομές), εκτείνονται μέχρι και την 10ετία.

Δύναται να έχουν περίοδο χάριτος, από 12 μήνες έως και 46 μήνες, ανάλογα με την φύση του προγράμματος.

Παρέχουν κοινοτικές ή κρατικές εγγυήσεις. Αυτές, στο πλαίσιο της πανδημίας, ήταν πολύ υψηλές.

Μπορούν να δοθούν και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Μειώνουν το κόστος χρήματος, γιατί μειώνεται αντίστοιχα και ο κίνδυνος μέσω των εγγυήσεων που παρέχονται και

Εγκρίνονται με τραπεζικά κριτήρια. «Αυτό είναι ένα σημείο, για το οποίο έχει υπάρξει κατά καιρούς έντονη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ισχύει είναι ότι για να εγκριθεί ένα δάνειο, ανεξάρτητα του τι εγγυήσεις έχει πάνω του, θα πρέπει να αφορά σε μία βιώσιμη επιχείρηση. Και πως ορίζεται αυτή; Θα πρέπει να έχει οικονομικά στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν τις ομαλές αποπληρωμές ενός δανείου ή ένα business plan που να μας δείχνει το αύριο της επίμαχης επιχείρησης ή και τα δύο», σχολιάζει ο κ. Τσιβρανίδης.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα είναι:

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ : Η δράση που «τρέχει» την δεδομένη χρονική στιγμή είναι αναπτυξιακής φύσης, δηλαδή, για την αγορά παγίων έως 1,5 εκατ. ευρώ.

: Η δράση που «τρέχει» την δεδομένη χρονική στιγμή είναι αναπτυξιακής φύσης, δηλαδή, για την αγορά παγίων έως 1,5 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 : Πρόκειται για ένα εργαλείο που ήρθε με αφορμή την πανδημία, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Αφορά σε κεφάλαιο κίνησης για επιχειρήσεις με τζίρο έως ένα εκατ. ευρώ και μπορούν να αιτηθούν μέχρι το 25% αυτού του τζίρου. Άρα, μία επιχείρηση που έχει τζίρο ένα εκατ. ευρώ μπορεί να αιτηθεί μέχρι 250.000 ευρώ, ενώ μία που έχει τζίρο 500.000 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ κ.ο.κ.

: Πρόκειται για ένα εργαλείο που ήρθε με αφορμή την πανδημία, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Αφορά σε κεφάλαιο κίνησης για επιχειρήσεις με τζίρο έως ένα εκατ. ευρώ και μπορούν να αιτηθούν μέχρι το 25% αυτού του τζίρου. Άρα, μία επιχείρηση που έχει τζίρο ένα εκατ. ευρώ μπορεί να αιτηθεί μέχρι 250.000 ευρώ, ενώ μία που έχει τζίρο 500.000 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ κ.ο.κ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων που φέρεται να έχει περισσότερα κονδύλια από τα προηγούμενα. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για αναπτυξιακούς σκοπούς. Στο χαρτοφυλάκιο small business τα μέγιστα ποσά είναι έως 900.000 ευρώ.

που φέρεται να έχει περισσότερα κονδύλια από τα προηγούμενα. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για αναπτυξιακούς σκοπούς. Στο χαρτοφυλάκιο small business τα μέγιστα ποσά είναι έως 900.000 ευρώ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων επιχορήγησης οπτικοακουστικών μέσων που, όμως, είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Η αίτηση μπορεί να γίνει από συγκεκριμένους κλάδους και για ποσό έως 900.000 ευρώ.

που, όμως, είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Η αίτηση μπορεί να γίνει από συγκεκριμένους κλάδους και για ποσό έως 900.000 ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή αλλιώς μικροπιστώσεων που απευθύνεται στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντλήσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Στην αρχή παρείχε εγγυήσεις έως 72%, ενώ δεν ζητούσε εξασφαλίσεις και αφορά σε δάνεια έως 25.000 ευρώ.

«Το βασικό εργαλείο, ωστόσο, με το οποίο η επιχειρηματικότητα θα κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι το ‘Ελλάδα 2.0’», τονίζει ο κ. Τσιβρανίδης, υπογραμμίζοντας πως περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις με ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους 30,5 δισ. ευρώ. Τα 17,8 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις, δηλαδή, χρήματα που θα λάβουν οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν χωρίς να έχουν την υποχρέωση να τα επιστρέψουν (λειτουργία α λα ΕΣΠΑ) και τα 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια, τα οποία θα έχουν κάποια επιδότηση στο επιτόκιό τους. Οι συνολικές επενδύσεις τα επόμενα πέντε χρόνια υπολογίζονται σε περίπου 60 δισ. ευρώ.

Τα στάδια για την χρηματοδότηση

Τα στάδια, για να ζητήσει μία επιχείρηση χρηματοδότηση, είναι τα εξής:

Αρχικά, ο Relationship Officer προχωρά σε μία μελέτη των οικονομικών στοιχείων και της συναλλακτικής συμπεριφοράς του υποψήφιου πελάτη, εφόσον υπάρχει μία προηγούμενη συνεργασία με την τράπεζα.

Ακολουθεί ένα ραντεβού με τον επιχειρηματία στους χώρους είτε της τράπεζας είτε της επιχείρησης, στο οποίο γίνεται αναλυτική συζήτηση για το ιστορικό και τους στόχους του υποψήφιου για χρηματοδότηση. Θα γίνει, δηλαδή, εξακρίβωση των πραγματικών αναγκών, μία σύγκριση με την πορεία ομοειδών επιχειρήσεων, προκειμένου να εντοπιστεί το πιο συμβατό χρηματοοικονομικό εργαλείο.

Υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης.

«Ενδεικτικά, η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε 1,3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις το 2018, τέσσερα δισ. ευρώ το 2019, 4,5 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2020 και 4,6 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2021. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το απόλυτο ποσό των δανείων, όσο η τάση. Η ίδια τάση, λοιπόν, παρατηρείται και στις υπόλοιπες τράπεζες», καταλήγει ο κ. Τσιβρανίδης.

Διαβάστε ακόμη

Μπόρις Τζόνσον: Ζήτησε συγγνώμη για τα κορωνοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ (vid)