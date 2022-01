Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στον Πορτογάλο πρωθυπουργό που προηγείται στις κοινοβουλευτικές εκλογές

Τα συγχαρητήρια του έστειλε μέσω Twitter o προεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλακης, στον Πορτογάλο σοσιαλιστή πρωθυπουργό που φαίνεται να προηγείται στις εθνικές εκλογές και μάλιστα με αυτοδυναμία.

Ο κ. Ανδρουλακης, στην ανάρτηση του σημειώνει, «συγχαρητήρια Αντόνιο Κόστα, συγχαρητήρια σύντροφοι στο κόμμα των Σοσιαλιστών για το εντυπωσιακό εκλογικό αποτέλεσμα.

Parabéns Antonio Costa, parabéns comrades of the PS for the remarkable election result. Together we can keep changing Europe @antoniocostapm @psocialista

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 30, 2022