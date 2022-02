Η Ρωσία ανταπαντά γραπτώς στις ΗΠΑ για την ουκρανική κρίση

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έλαβε γραπτή απάντηση της Ρωσίας στη δική της επιστολή για την ουκρανική κρίση – η οποία απειλεί να προκαλέσει νέα σύρραξη στην Ευρώπη –, δήλωσε χθες Δευτέρα αμερικανός αξιωματούχος, την παραμονή της σημερινής ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους επικεφαλής της διπλωματίας των δύο αντίπαλων δυνάμεων.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως λάβαμε γραπτή απάντηση της Ρωσίας», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να αναφερθεί στο περιεχόμενό της.

«Θεωρούμε ότι δεν θα ήταν παραγωγικό να διαπραγματευόμαστε δημόσια, επομένως θα αφήσουμε τη Ρωσία να αποφασίσει εάν επιθυμεί να μιλήσει για την απάντησή της», συνέχισε ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Παραμένουμε δεσμευμένοι στον διάλογο για να επιλυθούν τα ζητήματα (…) και θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε στενά με τους συμμάχους και εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας».

.@StateDeptSpox discusses today’s @UN Security Council meeting on Ukraine and Russia that included remarks by @USAmbUN: “We’ll be looking for concrete signs of de-escalation.” pic.twitter.com/W5RsSQu3mT

— Department of State (@StateDept) January 31, 2022