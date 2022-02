Daniel Gros:Οι στρατηγοί ετοιμάζονται να πολεμήσουν τον τελευταίο πόλεμο-Τι προβλέπει  για Ρωσία,Κίνα και Ευρώπη 

Σε αυτή την ευρεία συζήτηση, ο Γκρος προειδοποιεί ότι η απόκλιση της διατλαντικής νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμπορικές εντάσεις, αποδίδει την πρόσφατη επιθετικότητα της Ρωσίας κυρίως σε υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου,εκφράζει αμφιβολίες ότι η ρυθμιστική καταστολή της Κίνας θα εμποδίσει την οικονομική της πρόοδο και πολλά άλλα.

Project Syndicate: Στο τελευταίο σχόλιό σας στο PS, παρατηρείτε ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού βρίσκονται υπό πίεση να «επιστρέφουν στον παραδοσιακό τρόπο καταπολέμησης του πληθωρισμού», αν και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κινείται πιο γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως σημειώσατε τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πιθανώς περισσότερα να ανησυχούν στο μέτωπο του πληθωρισμού. Αλλά τον περασμένο Ιούλιο, προειδοποιήσατε ότι η διατλαντική απόκλιση στη νομισματική πολιτική θα μπορούσε τελικά να ενισχύσει το δολάριο και να δημιουργήσει νέες εμπορικές εντάσεις. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το σημείο; Πρέπει η ΕΚΤ να επιταχύνει τον ρυθμό εξομάλυνσης της πολιτικής;

Daniel Gros: Τα τελευταία δεδομένα υποδηλώνουν ότι πλησιάζουμε την κατάσταση που οραματιζόμουν. Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τρέχει τώρα σε περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα – υψηλότερο από ό,τι στην κορύφωση της οικιστικής έκρηξης στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Επειδή οι ΗΠΑ βρίσκονται ουσιαστικά σε πλήρη απασχόληση, αυτή η κατάσταση αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, εάν η αγορά εργασίας των ΗΠΑ αποδυναμωθεί, η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να υπερασπιστεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας από τον ξένο ανταγωνισμό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στις εμπορικές εντάσεις που προέβλεψα.

Project Syndicate: Υπογραμμίσατε τη σχέση μεταξύ των τιμών των υδρογονανθράκων και της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, επισημαίνοντας ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου συχνά συμπίπτουν με σοβιετικές/ρωσικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, από το Αφγανιστάν το 1979-80 έως τη Γεωργία το 2008. Το 2014, η Ουκρανία ενδέχεται να έχουν γλιτώσει ακόμη περισσότερη επιθετικότητα από ένα κραχ της τιμής του πετρελαίου, το οποίο αποδυνάμωσε τη ρωσική οικονομία σε μια κρίσιμη στιγμή. Σήμερα, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται ξανά – και το ίδιο και η ρωσική επιθετικότητα. Βλέπουμε την ίδια δυναμική στη δουλειά; Τι σημαίνει αυτό για την ΕΕ;

Daniel Gros: Δυστυχώς, η απάντηση στην πρώτη σας ερώτηση φαίνεται να είναι ναι. Τα παράπονα για την επέκταση του ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά μόλις πρόσφατα η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. Η μετατόπιση μπορεί πιθανώς να εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ο συνδυασμός των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου και των ετών συντηρητικών μακροοικονομικών πολιτικών σημαίνει ότι η οικονομία της Ρωσίας είναι πλέον ουσιαστικά «θωρακισμενη». Ο Πούτιν, φαίνεται, αισθάνεται ότι η θέση της Ρωσίας είναι αρκετά ισχυρή ώστε να διακινδυνεύσει έναν πόλεμο.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, οι οικονομικές κυρώσεις είναι απίθανο να παρέχουν επαρκή αποτρεπτικό παράγοντα. Επιπλέον, η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες και να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο.

Project Syndicate: Τον Νοέμβριο του 2020, αμφισβητήσατε τη συμβατική σοφία ότι η Κίνα «οφείλει την πρόοδό της σε ορισμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας στην καθοδηγητική χείρα του κράτους». Κατά την άποψή σας, τα θεμελιώδη μεγέθη της Κίνας, ειδικά το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης, σημαίνουν ότι «τα σχέδια της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια πιθανότατα θα υλοποιηθούν…ακόμη και χωρίς κρατική παρέμβαση». Ωστόσο, ενόψει της πρόσφατης –και συνεχιζόμενης– ρυθμιστικής καταστολής των κινεζικών αρχών, θα μπορούσε η κρατική παρέμβαση να εμποδίσει την πρόοδο;

Daniel Gros: Η χώρα δεν βρίσκεται ακόμη στο σημείο όπου μια ρυθμιστική καταστολή θα εμποδίσει σημαντικά τη συνολική πρόοδο. Η καινοτομία στους τομείς όπου η κυβέρνηση επιδιώκει τις πιο βαριές παρεμβάσεις – όπως οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης – μπορεί να υποφέρει. Ωστόσο, η δραστηριότητα καινοτομίας εξακολουθεί να είναι ισχυρή – και υποστηρίζεται από το κράτος – σε βιομηχανίες που βασίζονται στη «σκληρή επιστήμη». Στην πραγματικότητα, τέτοιοι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας –για παράδειγμα, η βιομηχανία ημιαγωγών– ενδέχεται να επωφεληθούν από μια εκροή επιχειρηματικών ταλέντων από τον τομέα των καταναλωτών.

Project Syndicate: Παροτρύνατε επίσης την επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποδεχθεί την άνοδο της Κίνας, αντί να συνεχίσει να προσπαθεί να της αντισταθεί. Αυτό δεν συνέβη: παρά μια μικρή αλλαγή στην τακτική, η προσέγγιση του Μπάιντεν στην Κίνα μοιάζει πολύ με αυτή του προκατόχου του. Ποιες αλλαγές θα θέλατε να δείτε στην πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν για την Κίνα το 2022; Ομοίως, πώς αξιολογείτε τη στάση της Ευρώπης έναντι της Κίνας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως πιο μετριοπαθής, παρά την καθυστερημένη επικύρωση της (ήδη πολύ περιορισμένης) Συνολικής Συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις;

Daniel Gros: Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη δεν έχει θέση ως ηγετική δύναμη στον κόσμο να χάσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με την Κίνα σε οικονομικά και άλλα ζητήματα – μια έξυπνη προσέγγιση συνολικά. Αλλά η στροφή του Κινέζου προέδρου Xi Jinping προς τον αυταρχισμό έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατη μια τέτοια δέσμευση.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει να παραμείνει σταθερή σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2022. Αλλά θα πρέπει επίσης να καταστήσει σαφές στην Κίνα ότι δεν πτοεί τη χώρα για την οικονομική της αναγέννηση, όπως η κατάργηση των δασμών που έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ ή αύξηση της επιρροής της Κίνας σε πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Project Syndicate: Πώς πρέπει να διαφέρει η απάντηση της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρώπης στο πέμπτο κύμα λοιμώξεων από τον COVID-19 που τροφοδοτείται από την Ομικρόν από την αντίδρασή της στα προηγούμενα κύματα; Οι επιδοτήσεις εξακολουθούν να είναι η σωστή προσέγγιση;

Daniel Gros: Αυτό το τελευταίο κύμα λοιμώξεων από τον COVID-19 δεν απαιτεί μεγάλα νέα προγράμματα επιδοτήσεων, επειδή δεν θα πρέπει να διαρκέσει σχεδόν όσο τα προηγούμενα κύματα. Ούτε θα πρέπει να απαιτεί νέα lockdown ή κλείσιμο επιχειρήσεων.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έληξε. Ο COVID-19 είναι μέρος της ζωής και οι κυβερνήσεις πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα. Αυτό σημαίνει προετοιμασία μιας σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα, συμπεριλαμβανομένων των κανονικών δαπανών και φόρων.

Project Syndicate: Τον περασμένο Απρίλιο, επισημάνατε ένα σοβαρό ελάττωμα στα συμβόλαια εμβολίων της ΕΕ για τον COVID-19: απέτυχαν να παράσχουν κίνητρα στους παραγωγούς να παραδώσουν δόσεις νωρίτερα. Αν και δεν υπάρχει πλέον έλλειψη δόσεων στην Ευρώπη, σίγουρα υπάρχει στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αυξάνοντας τον κίνδυνο που ενέχει η εμφάνιση νέων παραλλαγών όπως την Οmicron. Μπορεί ο Παγκόσμιος Νότος να λάβει τις δόσεις που χρειάζεται με μέτρα εκτός από την παραίτηση από την πνευματική ιδιοκτησία, που πολλοί απαιτούν;

Daniel Gros: Η έλλειψη εμβολίων στις αρχές του 2021 δεν προκλήθηκε από κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά από έλλειψη τεχνογνωσίας παραγωγής. Αυτή η τεχνογνωσία εξαπλώνεται τώρα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε άλλα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, η Ινδία έχει γίνει επίσης σημαντικός παραγωγός εμβολίων. Έτσι, αυτό που χρειάζεται σήμερα δεν είναι μια παραίτηση από την πνευματική ιδιοκτησία – αυτό θα ωφελούσε ελάχιστα όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη – αλλά μάλλον μια ώθηση από τις κυβερνήσεις των προηγμένων χωρών να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για να κλείσει το παγκόσμιο χάσμα εμβολιασμού Βορρά-Νότου.

Project Syndicate: Ήσασταν οικονομικός σύμβουλος της Επιτροπής Μελέτης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πιο γνωστή ως Επιτροπή Ντελόρ, η οποία ανέπτυξε τα σχέδια για το ευρώ. Με το πλεονέκτημα της εκ των υστέρων, πώς θα αναθεωρούσατε τις συμβουλές σας; Πόσο πολύ μοιάζει η σημερινή ευρωζώνη με αυτήν που φανταζόσασταν πριν από 30 χρόνια;

Daniel Gros: Οι στρατηγοί ετοιμάζονται να πολεμήσουν τον τελευταίο πόλεμο. Το σχέδιο που εκπόνησε η Επιτροπή Ντελόρ –η οποία αποτέλεσε τη βάση της Συνθήκης του Μάαστριχτ– βασίστηκε στο αντιληπτό πρόβλημα των προηγούμενων δεκαετιών: πώς να ελεγχθεί ο υψηλός και μεταβλητός πληθωρισμός, αλλά με πολύ μικρότερες χρηματοπιστωτικές αγορές. Η σημερινή ευρωζώνη είναι πολύ διαφορετική: ο πληθωρισμός τείνει να είναι πολύ χαμηλός και οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πολύ μεγαλύτερες. Πριν από τριάντα χρόνια, θα έπρεπε να είχαμε λιγότερη εμμονή με τη σταθερότητα των τιμών και να επικεντρωθούμε στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

