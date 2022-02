S&P Global Ratings: Επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση σε 5 ελληνικές και 2 κυπριακές τράπεζες

Την πιστολήπτική αξιολόγηση (ICR) και την αξιολόγηση αντισυμβαλλόμενου (RCR) πέντε ελληνικών και δύο κυπριακών τραπεζών επιβεβαίωσε η S&P Global Ratings.

Ειδικότερα:

– Bank of Cyprus Public Co. Ltd. (ICR: B+/Positive/B; RCR: ‘BB/B’) και Bank of Cyprus Holdings PLC (ICR: B-/Positive/B);

– RCB Bank Ltd. (ICR: BB-/Stable/B)

– Εθνική Τράπεζα (ICR: B+/Stable/B; RCR: BB-/B);

– Eurobank S.A. (ICR: B+/Stable/B; RCR: BB-/B);

– Alpha Bank S.A. (ICR: B+/Stable/B; RCR: BB-/B) και Alpha Services and Holdings S.A. (ICR: B-/Stable/B);

– Τράπεζα Πειραιώς (ICR: B/Stable/B; RCR: B+/B) και Piraeus Financial Holdings S.A. (ICR: B-/Stable/B);

— Aegean Baltic Bank S.A. (ICR: B/Stable/B).

Τα outlooks στις ελληνικές τράπεζες παραμένουν σταθερά, ενώ τα outlooks στις Bank of Cyprus Public Co. Ltd. και Bank of Cyprus Holdings PLC παραμένουν θετικά.