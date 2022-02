Αϊτή: Τουλάχιστον 4 νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις πλημμύρες – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας αγνοείται στην Αϊτή έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Πολιτική Προστασία.

Ο Τζέρι Τσάντλερ, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε χθες το πρωί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επιβεβαιώθηκαν τρεις θάνατοι στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου αγνοείται ακόμη ένας άνθρωπος.

Ο τέταρτος θάνατος καταγράφηκε στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, συμπλήρωσε ο κ. Τσάντλερ χθες βράδυ.

Τουλάχιστον 20 κοινότητες επλήγησαν από τις πλημμύρες. Κατά τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των αρχών, πάνω από 2.500 σπίτια πλημμύρισαν και τρία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Καπ Αϊτιέν, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας (300.000 κάτοικοι), πλήττεται ιδιαίτερα από τις πλημμύρες, με αρκετές συνοικίες της να βρίσκονται κάτω από τα νερά.

Heavy rains hit Cap-Haitien, Haiti, forcing about 2,500 families to seek shelter. At least three houses were destroyed and 2,570 flooded, according to local authorities. #flood #flooding #floods #thunderstorm #rainfall #alluvione #lluvias #lluvia #chuvas #потоп #наводнение pic.twitter.com/MF4He0d9Cf

