ΗΠΑ: Στην Αδριατική για γυμνάσια το αεροπλανοφόρο Harry S. Truman εν μέσω των εντάσεων Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο αμερικανός ναύαρχος που ηγείται της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Harry S. Truman δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα κάνει εικασίες για το τι μέλλει γενέσθαι μετά την ολοκλήρωση σε λίγες ημέρες πολυεθνικών γυμνασίων στην Αδριατική. Οι κανονισμοί του Πολεμικού Ναυτικού δεν επιτρέπουν δημόσιες τοποθετήσεις για μελλοντικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, καθώς το αμερικανικό Πεντάγωνο αναζητεί τρόπους να καθησυχάσει τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ μετά την ανάπτυξη περίπου 100.000 Ρώσων στρατιωτών κοντά στα ουκρανικά σύνορα, το USS Harry S. Truman αποτελεί σύμβολο της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ σε μια περιοχή στην κόψη του ξυραφιού.

«Οι αποφάσεις σχετικά με το πού θα αναπτυχθεί μια ομάδα κρούσης από τις ΗΠΑ λαμβάνονται από τον υπουργό Άμυνας», δήλωσε ο υποναύαρχος Κερτ Ρένσο, προτού συμπληρώσει: «είμαστε έτοιμοι, όμως, να επιχειρήσουμε οπουδήποτε. Σχεδιάσαμε μια μακρά ανάπτυξη όταν ξεκινήσαμε από το Νόρφολκ (της Βιρτζίνια) και σκοπεύουμε να είμαστε σε θέση να επιχειρήσουμε όπου χρειαζόμαστε περισσότερο».

Η ομάδα κρούσης, η οποία τέθηκε υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΝΑΤΟ, βρίσκεται στην Αδριατική για γυμνάσια που συμπεριλαμβάνουν συντονισμένους ελιγμούς, εκπαίδευση ανθυποβρυχιακού πολέμου και βολές μεγάλου βεληνεκούς. Τα γυμνάσια θα διαρκέσουν μέχρι την 4η Φεβρουαρίου.

Όταν ανακοινώθηκε η άσκηση με την επωνυμία «Neptune Strike 2022», το ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι ήταν η πρώτη φορά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου που μία πλήρης ομάδα κρούσης αμερικανικού αεροπλανοφόρου τέθηκε υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σημείωσε πως η συμμετοχή του USS Harry S. Truman στην άσκηση «Neptune Strike 2022» δείχνει ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι «ενωμένη, ικανή και ισχυρή».

