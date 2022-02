ΣΕΒ: Πώς στηρίζει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με το πλέγμα υπηρεσιών ExportReady (pics)

Η εξωστρέφεια αποτελεί ένα ισχυρό «όπλο» για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Οι αριθμοί δημιουργούν ένα αισιόδοξο κλίμα και ο ΣΕΒ αναλαμβάνει έναν σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της προσπάθειας στο μέτωπο των ελληνικών εξαγωγών που αναμένεται να κάνουν ρεκόρ 38 δισ. το 2021, δεδομένου ότι χωρίς τον μήνα Δεκέμβριο βρίσκονται ήδη στα € 36 δισ.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι και το 2020, έτος με πολλαπλές δυσκολίες λόγω της πανδημίας, οι εξαγωγές έφτασαν τα € 30,7 δισ., καταγράφοντας, χωρίς τα πετρελαιοειδή, αύξηση 4% σε σχέση με το 2019.

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών για το 2021 οφείλεται στη θετική πορεία όλων των επιμέρους κλάδων και ειδικότερα των βιομηχανικών προϊόντων (+25%), των μηχανημάτων και οχημάτων (+20,7%), των πρώτων υλών (+50,2%), και των λιπών και ελαίων (+32,5%).

Ο ΣΕΒ βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της εξαγωγικής βάσης, όπως εξηγούν πηγές του Συνδέσμου και προσθέτουν:

Πέρα από τις θεσμικές παρεμβάσεις για τη μείωση των εξαγωγικών εμποδίων (π.χ. επιτάχυνση επιστροφών ΦΠΑ, ωράρια λειτουργίας των τελωνείων, λειτουργία της εθνικής ενιαίας θυρίδας, αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας κ.ά.), ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην στήριξη των ανερχόμενων εξαγωγέων.

Με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο στηρίζει την επιτυχή διείσδυση τους σε διεθνείς αγορές με ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα, την κατανόηση του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές αλλά και την απόκτηση σύγχρονων εξαγωγικών δεξιοτήτων από τα στελέχη των μελών του, σχολιάζουν ακόμα.

Για να μπορέσει να στηρίξει ενεργά και πρακτικά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ο ΣΕΒ συνεχίζει τα παρέχει το ολοκληρωμένο πλέγμα ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, ExportReady…

«Στόχος του ExportReady…», αναφέρει στο newmoney ο Πάνος Λώλος, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωστρέφειας «…είναι τα μέλη του ΣΕΒ να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση για τους εμπορικούς κινδύνους και τις καταναλωτικές τάσεις στις αγορές-στόχους, να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια εισόδου στην κάθε αγορά και να αναβαθμίσουν τις εξαγωγικές δεξιότητες των στελεχών. Επίσης, στηρίζουμε τα μέλη του ΣΕΒ να δικτυωθούν στις διεθνείς αγορές με τρόπο που τους φέρνει πολύ κοντά σε εμπορικές συμφωνίες».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, δηλώνει από την πλευρά του στο newmoney ότι «…το ExportReady προσαρμόστηκε έγκαιρα στις ανατροπές στο διεθνές εμπόριο που έφερε η πανδημία, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση μας ότι δεν αρκεί να είμαστε καλοί παραγωγοί αλλά πρέπει διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι έμποροι. Οι υπηρεσίες ExportReady θέτουν πλέον ως προτεραιότητα την ταχεία άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις και την αξιοποίηση των εμπορικών ευκαιριών που δημιουργεί κάθε κρίση».

Οι 4 πυλώνες

Το ExportReady του ΣΕΒ αποτελείται από 4 πυλώνες:

1. ExportReady Master: Ο πρώτος πυλώνας αφορά σε σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις εξαγωγικές τους ικανότητες και να αυξήσουν την εξαγωγική τους δυναμική. Ο νέος κύκλος του 2022 έχει μηναία συχνότητα, με το πρώτο εργαστήριο να έχει θέμα “Τρόποι εισόδου και δίκτυα διανομής σε αγορές στόχους”. Ειδικοί εισηγητές αλλά και έμπειρα στελέχη από την αγορά αναλύουν τα χαρακτηριστικά των δικτύων διανομής, τον τρόπο επιλογής του δικτύου, τα κριτήρια επιλογής εμπορικών αντιπρόσωπων, αλλά και τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών πωλήσεων, ειδικά στην εποχή της COVID 19. Σύμφωνα με την Αμαλία Γκουνέλα, Senior Advisor ExportReady: «Αξιοποιούμε την εμπειρία των μεγαλύτερων μελών μας για να βοηθήσουμε με πρακτικό τρόπο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές». Ο κύκλος εργαστηρίων θα συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι με τη θεματολογία να εκτείνεται σε τελωνειακές διαδικασίες, θέματα διεθνούς branding, πρακτικές προτάσεις για τη συσκευασία, τιμολογήσεις και πληρωμές, φορολογικοί χειρισμοί.

2. ExportReady Discover: Ο δεύτερος πυλώνας, προσφέρει, σε στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Fitch, εις βάθος εξατομικευμένη πληροφόρηση, μέσω κλαδικών και ειδικών μελετών, για όλες τις σημαντικές διεθνείς αγορές, τις παγκόσμιες τάσεις ανά κλάδο, την ελκυστικότητα της αγοράς, καθώς και την ανάλυση του ανταγωνισμού.

3. ExportReady Connect: Ο τρίτος πυλώνας, παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης. Τα μέλη του ΣΕΒ λαμβάνουν πληροφόρηση για εξατομικευμένες εμπορικές ευκαιρίες και συμμετέχουν σε επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνει ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους εξαγωγικούς φορείς της χώρας. Οι επιχειρηματικές αποστολές του ΣΕΒ χαρακτηρίζονται από μεγάλο ποσοστό επιτυχίας λόγω της σωστής προετοιμασίας. Περίπου μία στις δυο επιχειρήσεις, είτε φτάνουν κοντά σε εμπορική συμφωνία, είτε βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων εντός ενός μήνα από την επιχειρηματική αποστολή. Για το 2022 ο ΣΕΒ εστιάζει τόσο σε ανερχόμενες αγορές της Ε.Ε., όσο και σε αγορές της Ν.Α. Ασίας και της Υποσαχάριας Αφρικής. Όπως τόνισε η Βίκυ Μακρυγιάννη, Senior Advisor ExportReady: «Επιλέγουμε χώρες που στην πλειονότητά τους έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: οικονομική άνθηση, νέο σε ηλικία πληθυσμό και αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες, ειδικά στη μεσαία τάξη».

4. ExportReady Help Desk: Ο τέταρτος πυλώνας, αφορά υπηρεσίες ολοκληρωμένου Help Desk για τους εξαγωγείς. Το Help Desk βοηθά με πρακτικό τρόπο σε θέματα όπως ενημέρωση για αγορές-στόχους, παροχή οικονομικών στοιχείων για τις εξαγωγές στην Ελλάδα και τον κόσμο, διαμεσολάβηση με τη Δημόσια Διοίκηση για την επίλυση εξαγωγικών θεμάτων και δικτύωση με ομόλογους φορείς σε χώρες-στόχους.

Με στόχο μία εθνική σύμπλευση, ο ΣΕΒ συνεργάζεται πολύ στενά με τους εξαγωγικούς φορείς της χώρας, όπως ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), την Enterprise Greece και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ).

