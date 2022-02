Η Avin παρέλαβε το πρώτο παγκοσμίως δεξαμενόπλοιο καύσης και αμμωνίας

Με αμείωτο ρυθμό προχωρούν οι κινήσεις της Avin International στη ναυπηγική καινοτομία με επίκεντρο τη βιώσιμη ναυτιλία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νηογνώμονα ABS, το πρώτο παγκοσμίως ammonia-ready δεξαμενόπλοιο παραδόθηκε στην εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Το εν λόγω δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax ονομάζεται KRITI FUTURE, έχει μήκος 274 μέτρα και φέρει την ελληνική σημαία. Κατασκευάστηκε στα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding Co., Ltd (NTS).

Επιπλέον, το KRITI FUTURE ευθυγραμμίζεται με τις προδιαγραφές του αμερικανικού νηογνώμονα ABS Ammonia Ready Level 1, σύμφωνα με τις οποίες το πλοίο έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να αξιοποιεί και την αμμωνία ως καύσιμο στο μέλλον. Επίσης το πλοίο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ABS LNG Fuel Ready Level 1 για τη χρήση καυσίμου LNG. «Το πλοίο αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο για την ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας και αποτελεί ένα βήμα προς τη χρήση εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων», τόνισε ο κ. Φίλιππος Νικολατσόπουλος, ABS Manager, Greece Business Development.