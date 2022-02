Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ είχαν εγγράψει τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας στη μαύρη λίστα για διαφθορά το 2021

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε αποφασίσει να εγγράψει το 2021 τον τότε πρόεδρο της Ονδούρας, τον Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, στον κατάλογο των προσώπων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στην επικράτεια της, λόγω διαφθοράς ή αντιδημοκρατικών ενεργειών, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, καθώς η κίνηση αυτή έπαψε να είναι απόρρητη, μετά την αποχώρησή του από την εξουσία.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, ο κ. Μπλίνκεν εξήγησε πως η κίνηση οφειλόταν σε αξιόπιστες πληροφορίες περί ανάμιξης του κ. Ερνάντες σε «διαφθορά» ή «τη διευκόλυνση» πράξεων διαφθοράς και «της διακίνησης ναρκωτικών» καθώς και τη χρήση «εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που νομιμοποιήθηκαν» για «τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών» του.

The United States is advancing transparency and accountability in Central America by making public visa restrictions against Honduras’ former president, Juan Orlando Hernandez, on account of corrupt actions. No one is above the law.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 7, 2022