Μπενίν: Έξι νεκροί, δέκα τραυματίες σε ενέδρα που είχε στηθεί σε διεθνή δρυμό

Πέντε δασοφύλακες κι ένας στρατιωτικός σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν προχθές Τρίτη σε ενέδρα που είχε στηθεί σε διεθνή δρυμό που διαχειρίζονται από κοινού το Μπενίν, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη οργάνωση προστασίας της φύσης.

«Χθες (…) ομάδα δασοφυλάκων έπεσε σε ενέδρα στο W National Park του Μπενίν. (…) Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για έξι νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων πέντε δασοφυλάκων κι ενός στρατιώτη των ένοπλων δυνάμεων του Μπενίν και άλλους δέκα τραυματίες», ανέφερε η African Parks, ΜΚΟ υπεράσπισης του περιβάλλοντος, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

It is with deep regret that we share that on February 8th a team of rangers was ambushed in W National Park, Benin. Initial reports tragically indicate several deaths & injuries. We are working closely with the Government to intensify safety in the region https://t.co/sR5LynsE33 pic.twitter.com/FYxwWTcWr1

— African Parks (@AfricanParks) February 9, 2022