Οικογένεια Στέγγου: Μετά τα «κόκκινα» δάνεια μπήκε και στους πλειστηριασμούς με… «όχημα Ρενώ»

Την επίσημη «είσοδο» της οικογένειας Στέγγου στο πεδίο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επιφύλασσε η χθεσινή ημέρα και η τυπική ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής για την απόκτηση ενός ακινήτου στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.

Μια κίνηση που, όπως αποκαλύπτει το newmoney, μόνο τυχαία δεν ήταν, όπως άλλωστε ούτε το συγκεκριμένο ακίνητο.

Για την εισηγμένη αποτελεί ένα ακόμη βήμα «στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος επενδυτικού της προγράμματος», το οποίο ως γνωστόν μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς περιλαμβάνει τη δραστηριοποίηση μέσω θυγατρικών βραχιόνων που εδρεύουν στην Κύπρο τόσο στη ναυτιλία, όσο στην απόκτηση-εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς, μεταξύ άλλων, και στα «κόκκινα» δάνεια.

Όσο για το ακίνητο, ανήκε σε ένα από τα γνωστά ονόματα της αγοράς αυτοκινήτου κατά το παρελθόν, στην εταιρεία «Ρενώ Μεσογείων Εμποροτεχνική Αυτοκινήτων» (ΡΕΜΕΣ Α.Ε.) που υπήρξε από τους βασικούς αντιπροσώπους της γαλλικής φίρμας, αλλά πτώχευσε το 2018.

Ο πλειστηριασμός

Στον χθεσινό πλειστηριασμό βγήκε το ακίνητο της ΡΕΜΕΣ επί της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου με τιμή πρώτης προσφοράς 1.849.000 ευρώ και κατά τη διαδικασία η πλευρά Στέγγου πλειοδότησε προσφέροντας το ποσό 2.512.000 ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Πόρτσι-Σφαγεία» του Δήμου Κρωπίας και ειδικότερα επί της συμβολής της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου και της οδού Ηφαίστου. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 4.570 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί τριώροφο κτίριο που λειτουργεί ως κατάστημα και αποτελείται από τους ακόλουθους χώρους:

-Δύο υπόγεια, με χρήση συνεργείου αυτοκινήτων. Η στάθμη του Α υπογείου έχει επιφάνεια 826,30 τ.μ. αποτελείται από ενιαίο χώρο με χρήση συνεργείου αυτοκινήτων, αποθήκη, χώρο ανταλλακτικών και χώρο γραφείου. Διαθέτει δύο κλιμακοστάσια, δύο ανελκυστήρες και wc, ενώ έχει πρόσβαση από τον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου μέσω ράμπας. Η στάθμη του Β υπογείου έχει επιφάνεια 826,30τ.μ., αποτελείται από ενιαίο χώρο με χρήση συνεργείου αυτοκινήτων, φανοποιείου και αποθήκης. Διαθέτει δύο κλιμακοστάσια, δύο ανελκυστήρες και w.c., ενώ έχει πρόσβαση από τον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου μέσω ράμπας.

-Ισόγειο με ημιώροφο, με χρήση καταστήματος- γραφείων. Η στάθμη ισογείου έχει επιφάνεια 826,30 τ.μ. και είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα. Ο ένας χώρος φιλοξενεί έκθεση αυτοκινήτων. Ο άλλος χώρος περιλαμβάνει 4 τουαλέττες και ένα κουζινάκι, ένα ενιαίο χώρο, με γραφεία-έκθεση αυτοκινήτων. Διαθέτει δύο κλιμακοστάσια και δύο ανελκυστήρες και εξυπηρετεί επιχείρηση της οφειλέτριας εταιρείας. Το επίπεδο του ισογείου βρίσκεται στην ίδια στάθμη με την έμπροσθεν αυτού Λ.Βάρης-Κορωπίου, ενώ ο ακάλυπτος χώρος του γηπέδου, είναι πλήρως ασφαλτοστρωμένος. Ο ημιώροφος (136,00 τ.μ.) είναι γραφειακός χώρος, και διαθέτει κλιμακοστάσιο με ανελκυστήρα.

-Πρώτο όροφο επιφάνειας 826,30 τ.μ,, που είναι διαρρυθμισμένος ως γραφειακός χώρος και περιλαμβάνει γραφείο Προέδρου, αίθουσα συνεδριάσεων, έντεκα γραφεία, ρεσεψιόν, μία αποθήκη, 4 τουαλέτες και κουζινάκι. Διαθέτει δύο κλιμακοστάσια και δύο ανελκυστήρες.

-Δεύτερο όροφο επιφάνειας 826,30 τ.μ. που είναι διαρρυθμισμένος ως γραφειακός χώρος και περιλαμβάνει δύο ρεσεψιόν, γραφείο Προέδρου, δώδεκα γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων, 4 τουαλέτες και κουζινάκι, Διαθέτει δύο κλιμακοστάσια και δύο ανελκυστήρες.

Σημειώνεται ότι τα υπόγεια, το ένα μέρος του ισογείου και οι δύο όροφοι είναι μισθωμένοι.

Το κτίριο με χώρους συνολικής επιφάνειας 4.267,50 τ.μ. (με ανηγμένη επιφάνεια 2.891,02 τ.μ.) έχει κατασκευαστεί το 2006 και σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία χαρακτηρίζεται σε καλή κατάσταση συντήρησης.

Όσο για τα βάρη του ακινήτου που αποκτήθηκε από τη ΡΕΜΕΣ το 2005, υπάρχουν προσημειώσεις και υποθήκες υπέρ τραπεζών για ποσά συνολικού ύψους 10,25 εκατ. ευρώ, ενώ η κατάσχεση έγινε στις 24 Ιουνίου 2021 για οφειλή 300.000 ευρώ.

Το ποντάρισμα στα «κόκκινα»

Η μετεξέλιξη της Τεχνικής Ολυμπιακής από κατασκευαστικό και τουριστικό όμιλο σε εταιρεία συμμετοχών «εποπτεύουσα» τις νέες δραστηριότητες της οικογένειας Στέγγου σηματοδοτήθηκε μετά τη συμφωνία πώλησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Belterra Investments του Ιβάν Σαββίδη.

Με το ρευστό που εισπράχθηκε (μέρος του συνολικού τιμήματος ο τελικός καθορισμός του οποίου ακόμη εκκρεμεί) άρχισαν να χρηματοδοτούνται οι νέες δραστηριότητες που εκτείνονται από τη ναυτιλία (με τη θυγατρική T.O. Shipping LTD) μέχρι την αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε αυτό το πεδίο ενεργοποιήθηκε η «εγγονή» της Τεχνικής Ολυμπιακής PFC Premier Finance Corporation LTD, η σύσταση της οποίας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Στόχος της εταιρείας είναι «η εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ξενοδοχειακών εταιρειών ή/και συναφούς αντικειμένου εταιρειών, καθώς επίσης και άλλων κατηγοριών ακινήτων -κτίρια γραφείων, εμπορικά ακίνητα, οικιστικά ακίνητα, εγκαταστάσεις logistics, κ.ά.».

Τον Απρίλιο του 2021 η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε ότι η PFC Premier Finance Corporation συμφώνησε να εξαγοράσει έναντι 450.000 ευρώ το 50% της ιρλανδικής Mount Street Hellas Holdco Limited από την επίσης ιρλανδική Mount Street Hellas Investments Limited. Στην πρώτη ανήκουν οι Mount Street Hellas Advisory Limited και Mount Street Hellas S.A.M.R.L.C, που είναι εταιρεία αδειοδοτημένη για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (loan servicer).

Πρόκειται για βραχίονες του πολυεθνικού ομίλου εξυπηρέτησης δανείων και διαχείρισης πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων από τρίτους Mount Street Group.

Στις 3 Ιανουαρίου 2022 εγκρίθηκε από την ΤτΕ η συμφωνία και δύο μέρες μετά, στις 5 Ιανουαρίου η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε την απόκτηση, -με τίμημα 12,5 εκατ. ευρώ-, από την Vel Investment Fund AIFNP V.C.I.C. Limited (κατά πληροφορίες συμφερόντων της οικογένειας Βελάνη) του 100% της Novamore Limited, εταιρείας στην οποία ανήκουν απαιτήσεις από δανειακές συμβάσεις, εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Όλα αυτά δείχνουν ότι με κλιμακούμενες κινήσεις η οικογένεια Στέγγου έχει εισέλθει στην αγορά των «κόκκινων» δανείων, ενώ πλέον και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, διαβλέποντας σημαντικές ευκαιρίες…

