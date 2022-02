ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανή βουλευτής αντιμέτωπη με χλευαστικά σχόλια αφού μπέρδεψε με σούπα τη ναζιστική μυστική αστυνομία

Η αμερικανίδα βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που συνηθίζει να προκαλεί διαμάχες, βρέθηκε χθες Τετάρτη αντιμέτωπη με κύμα λοιδοριών, ιδίως στο Διαδίκτυο, αφού χρησιμοποίησε τη λέξη «γκασπάτσο» αντί για «γκεστάπο» καταγγέλλοντας τις αστυνομικές μεθόδους που εφαρμόζει, κατ’ αυτήν, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόσι.

Παρεμβαίνοντας το βράδυ της Τρίτης στο άκρως συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο One America News, η αιρετή που εκπροσωπεί την Τζόρτζια παρομοίασε τις φυλακές όπου κλείστηκαν κατηγορούμενοι για την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 με «γκουλάγκ» και κατήγγειλε την «αστυνομία γκασπάτσο της Νάνσι Πελόσι, που κατασκοπεύει τα μέλη του Κογκρέσου».

— The Republican Accountability Project (@AccountableGOP) February 9, 2022

Το γεγονός ότι μπέρδεψε την επίφοβη μυστική αστυνομία του 3ου Ράιχ με την ισπανική σούπα προκάλεσε θυμηδία σε αρκετούς χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικότητες.

OK, Marjorie Taylor Greene,the pic. on the left is “Gazpacho” a cold soup. The pic. on the right is one of the “Gestapo” or the secret police for the Nazi’s. If you’re going to try to make fun of President Biden you should know the difference between the two.

Really Georgia? pic.twitter.com/6qY6qqlYIT — DrennerT (@BigCitadel) February 9, 2022

Sure it was probably only a matter of time until Rep. Marjorie Taylor Greene of “Jewish space lasers” fumbled again. But when she did, boy was it worth the wait for @mehdirhasan: pic.twitter.com/pRvjotbXru — The Mehdi Hasan Show (@MehdiHasanShow) February 10, 2022

Ανάμεσά σε αυτές τις τελευταίες είναι ο ισπανός σεφ Χοσέ Αντρές, γνωστός διότι έκανε ακόμη πιο δημοφιλή τα τάπας στις ΗΠΑ: παρότρυνε τη Ρεπουμπλικανή βουλευτής να πάει να δοκιμάσει ένα πιάτο αυτής της σούπας σε κάποιο από τα εστιατόριά του στην Ουάσινγκτον.

Dear @RepMTG the Gazpacho police was created by me in 1993 to make sure that no one will add Tabasco or jalalpeño or strange things to my beloved soup! Please don’t blame anybody else but me…stop by for a glass anytime. Don’t forget your mask and vaccination card!😜 https://t.co/srhSZXWv6L — José Andrés (@chefjoseandres) February 9, 2022

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει κατά καιρούς προωθήσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίας κι έχει αντιμετωπίσει συνέπειες, ιδίως στο Κογκρέσο, όπως και στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, για κάποιες από τις πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις της. Προκάλεσε σοκ ειδικά όταν συνέκρινε το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της COVID-19 με το κίτρινο αστέρι των Εβραίων.

Αυτή τη φορά πάντως η οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε τα πράγματα με χιούμορ, παρωδώντας τον εαυτό της: «Δεν έχει σούπα για αυτούς που κατασκοπεύουν παράνομα τα μέλη του Κογκρέσου, αλλά θα τους ρίξουμε στην γκούλας», ανέφερε μέσω Twitter, κάνοντας λογοπαίγνιο με τις λέξεις «γκουλάγκ» και «γκούλας», ουγγρική σούπα πολύ διαδεδομένη στην κεντρική Ευρώπη.

