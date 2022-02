Μπιλ Γκέιτς: Οι «προφητείες» του σε βιβλίο – Πώς να αποτρέψουμε την επόμενη πανδημία

Γυρνώντας δύο χρόνια πίσω, όταν ξέσπασε η υγειονομική κρίση, ο πλανήτης βρέθηκε ανοχύρωτος απέναντι στον κορωνοϊό, με τα διάφορα σενάρια να θολώνουν τη συνολική εικόνα της κατάστασης. Η συνέχεια γνωστή, ενώ εν έτει 2022, πια, επιστημονικές ομάδες μιλούν για την αρχή του τέλους, εστιάζοντας στην ενδημική φάση της πανδημίας.

Σε αυτόν τον κυκεώνα εξελίξεων και με το θερμόμετρο της ανησυχίας να παραμένει ψηλά, ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς κρούει τον κώδωνα ώστε η ιατρική κοινότητα να μην βρεθεί απροετοίμαστη μπροστά σε νέους κορωνοϊούς που αναμένονται, όπως έχει τονίσει, στο μέλλον.

Στη διατύπωση ουκ ολίγων προφητειών έχει προχωρήσει τα δύο αυτά χρόνια της απόλυτης ανατροπής, ο βασιλιάς της Microsoft. Επιχειρώντας να προσφέρει μια πιο εμπεριστατωμένη ματιά πάνω στην αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων, ο Μπιλ Γκέιτς θα κυκλοφορήσει βιβλίο που αναμένεται, αν μη τι άλλο, με μεγάλο ενδιαφέρον από την παγκόσμια κοινότητα.

Ειδικότερα, όπως γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το εγχείρημα στις 3 Μαΐου.

Είναι ήδη γνωστό ότι το φιλανθρωπικό του ίδρυμα έχει επικεντρωθεί στις προσπάθειες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

«Όποτε βλέπω τα δεινά που έχει δημιουργήσει η Covid-19 – κάθε φορά που διαβάζω για τον τελευταίο απολογισμό θανάτων ή ακούω για κάποιον που έχασε τη δουλειά του ή όταν περνάω με το αυτοκίνητο από ένα σχολείο που είναι κλειστό, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ: Δεν πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό», έγραψε ο Μπιλ Γκέιτς σε ανάρτηση ανακοινώνοντας τη δημοσίευση του βιβλίου “How to Prevent the Next Pandemic” (Πώς να αποτρέψετε την επόμενη πανδημία).

Το τρίπτυχο που θα προτάξει μέσα από το βιβλίο του ο Μπιλ Γκέιτς θα είναι το εξής: Καινοτομίες, θεραπείες, συνολικά διδάγματα από την Covid-19.

Στο βιβλίο θα θίγεται ακόμη ένα φλέγον ζήτημα, σε μια περίοδο που το κύμα αμφισβήτησης δεν είναι και μικρό. Θα εκφράσει τις απόψεις του για τα εμβόλια, ενώ ο Γκέιτς δεν θα αφήσει έξω από το συγγραφικό κάδρο τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν ως «πρωταγωνιστή» σε θεωρίες συνωμοσίας.

Από τις αρχές του 2021, από το προηγούμενο έτος δηλαδή, που η πανδημία είχε για τα καλά περάσει από κάθε γωνιά του πλανήτη, ο Μπιλ Γκειτς παρουσίασε ένα σχέδιο για την αποτροπή επόμενων πανδημιών, καθιστώντας – μεταξύ άλλων – αναγκαίο ένα παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης.

Η συνεισφορά του Γκέιτς στην πανδημίας φτάνει τα δισεκατομμύρια. Συγκεκριμένα, πάνω από 2 δισ. δολάρια έχει καταβάλει το Ίδρυμα Gates για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας «απάντησης» στην Covid-19. Τα χρήματα προωθήθηκαν σε ομάδες όπως τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για να ενισχύσουν τους εμβολιασμούς στην υποσαχάρια Αφρική, εκεί όπου οι ελλείψεις ενέσιμων σκευασμάτων είναι εμφανείς και ο φόβος μήπως ξεφύγει η κατάσταση ορατός.

Πριν από λίγους μήνες ο Μπιλ Γκέιτς είχε εκτιμήσει ότι οι θάνατοι από Covid-19 και τα ποσοστά μόλυνσης από τον κορωνοϊό μπορεί να πέσουν κάτω από τα επίπεδα της εποχικής γρίπης μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, εάν δεν εμφανιστούν στο μεταξύ νέες επικίνδυνες μεταλλάξεις του ιού.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft είχε ειδικότερα προβλέψει, μιλώντας στο - New Economy Forum στη Σιγκαπούρη, ότι με τη βοήθεια της φυσικής ανοσίας, της ανοσίας των εμβολίων και των επερχόμενων χαπιών, «το ποσοστό θνησιμότητας και το ποσοστό νέων ασθενειών θα πρέπει να μειωθούν αρκετά δραματικά».

Οι θάνατοι από την Covid και τα ποσοστά μόλυνσης μπορεί να πέσουν κάτω από τα επίπεδα της εποχικής γρίπης μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, είχε πει.

«Τα εμβόλια είναι πολύ καλό νέο και οι περιορισμοί της προσφοράς θα λυθούν σε μεγάλο βαθμό στα μέσα του επόμενου έτους. Έτσι θα περιοριζόμαστε μόνο από τα logistics και την ζήτηση», είχε προσθέσει ο Γκέιτς μιλώντας στον αρχισυντάκτη του - John Micklethwait.



