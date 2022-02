Warren Buffett: Η χαμένη ευκαιρία του μεγαλοεπενδυτή

Η μετοχή του χαρτοφυλακίου του Warren Buffett που είχε πέρυσι την μεγαλύτερη απόδοση ήταν αυτή που είχε πουλήσει.

Ο τίτλος της Wells Fargo & Co. σημείωσε το 2021 άνοδο 61%, ξεπερνώντας κάθε άλλη εισηγμένη εταιρεία που περιλαμβάνεται στο τελευταίο ενημερωτικό του χαρτοφυλακίου της Berkshire Hathaway, στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -. Ακόμη και την απόδοση των δύο μεγαλύτερων στοιχημάτων του ομίλου, της Apple και της Bank of America.

Η Berkshire του Buffett θα ανακοινώσει τις πιο πρόσφατες συμμετοχές του χαρτοφυλακίου της τις επόμενες ημέρες.

Ήδη, τα αρχεία του χρηματιστηρίου δείχνουν ότι το ριμπάουντ της Wells Fargo αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό μία χαμένη ευκαιρία. Για χρόνια, η τράπεζα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αποτελούσε την μεγαλύτερη τοποθέτηση βάσει της χρηματιστηριακής αξίας, του χαρτοφυλακίου μετοχών της Berkshire και μάλιστα ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος μιλούσε για αυτήν με ενθουσιασμό.

Ωστόσο, καθώς τώρα η τράπεζα παλεύει να αντιμετωπίσει σειρά σκανδάλων, η Berkshire μείωσε την επένδυσή της σε περίπου 675.000 μετοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο από 323 εκατομμύρια μετοχές που κατείχε στο τέλος του 2019.

Η μετοχή της Wells Fargo απογειώθηκε πέρυσι εν μέσω ενδείξεων ότι ο πρόεδρος της τράπεζας Charlie Scharf σημειώνει πρόοδο στις προσπάθειές που καταβάλει για την ανάκαμψη της. Ο ίδιος και η ομάδα του ξεπέρασαν ορισμένα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια και τα κέρδη ολόκληρου του έτους υπερδεκαπλασιάστηκαν, μετά τη δραματική μείωση τους το 2020.

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η Wells άρχισε να αποδίδει», επισήμανε ο Kyle Sanders, αναλυτής της Edward Jones που συνιστούσε την αγορά της μετοχής από το 2018. «Υπάρχει μια αυξημένη αίσθηση επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση ρυθμιστικών ζητημάτων και είχαν πει ότι η τράπεζα επρόκειτο να μειώσει το κόστος και τα έξοδα — και το έκανε».

Αυτή η πρόοδος ήρθε πολύ αργά για τον Buffett. Η αποχώρησή του από την τράπεζα ξεκίνησε το 2017, ένα χρόνο αφότου άρχισαν να ξεσπούν τα σκάνδαλα, και στη συνέχεια επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η μείωση πιθανώς αντανακλά την επανεξέταση της έκθεσης της Berkshire στις τράπεζες εν μέσω των επιπτώσεων του Covid-19 και τη στροφή της προς την Bank of America, εν μέρει λόγω της απογοήτευσης για τον ρυθμό επίλυσης των προβλημάτων της Wells Fargo, δήλωσε ο David Kass, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Maryland.

Σημειώνεται επίσης, πως όταν η Wells Fargo αναζητούσε νέο διευθύνοντα σύμβουλο το 2019, ο Buffett την προειδοποίησε να μην επιλέξει κάποιον από τη Wall Street. Το διοικητικό συμβούλιο της επέλεξε τον Scharf, ο οποίος προηγουμένως διηύθυνε την Bank of New York Mellon και ήταν πριν στενός συνεργάτης του Jamie Dimon στην JPMorgan Chase & Co.

Ο Charlie Munger, μακροχρόνιος επιχειρηματικός συνεργάτης του Buffett και αντιπρόεδρος της Berkshire, επέκρινε αργότερα τον Scharf επειδή σχεδίαζε να διευθύνει την τράπεζα που είχε την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, από τη Νέα Υόρκη.

Η Berkshire αποχώρησε από μια σειρά χρηματοπιστωτικών εταιρειών μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, μειώνοντας τα μερίδια της στις Goldman Sachs και JPMorgan.

Ενώ οι μετοχές της Wells Fargo είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ του χαρτοφυλακίου κοινών μετοχών της Berkshire, είχαν μικρό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του. Εάν η επένδυσή της στην τράπεζα έχει παραμείνει αμετάβλητο από τον Σεπτέμβριο, το μερίδιο της σε αυτήν θα είχε αξία 32,4 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2021. Η συνολική απόδοση της μετοχής της Apple σχεδόν 35% πέρυσι, στο μεταξύ, διαμόρφωσε την αξία του μεριδίου της Berkshire σε αυτήν στα 157,5 δισ. δολάρια.

