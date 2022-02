Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Οι ΗΠΑ και το Καμερούν καταπάτησαν τα δικαιώματα αιτούντων άσυλο

Οι αρχές του Καμερούν διέπραξαν «σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» δεκάδων πολιτών της χώρας που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, οι οποίες επίσης «παραβίασαν» τα δικαιώματα προσφύγων επαναπροωθώντας τους στη χώρα τους, κατήγγειλε χθες Πέμπτη το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Σχεδόν όλα τα θύματα ανήκουν στην αγγλόφωνη μειονότητα του δυτικού Καμερούν, όπου μαίνεται αιματηρή σύρραξη εδώ και πέντε χρόνια ανάμεσα σε αυτονομιστικές ένοπλες οργανώσεις και τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα και τα δύο αντίπαλα μέρη για εγκλήματα και φρικαλεότητες με θύματα άμαχους.

«Περίπου 80 ως 90 Καμερουνέζοι που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ με δύο πτήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020, και άλλοι που απελάθηκαν το 2021 και το 2019» μετατράπηκαν με την επιστροφή τους στην πατρίδα τους σε θύματα «συλλήψεων και αυθαίρετων φυλακίσεων· εξαναγκαστικών εξαφανίσεων· βασανιστηρίων, βιασμών και άλλων μορφών βίας· εκβιασμών· άδικων ποινικών διώξεων», απαριθμεί η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έκθεσή της που έχει έκταση 174 σελίδων.

“The US government utterly failed Cameroonians with credible asylum claims by sending them back to harm in the country they fled, as well as mistreating already traumatized people before and during deportation,” says @LozSeibert.https://t.co/321eoiafCy pic.twitter.com/c4gXkQvyXq

