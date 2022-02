Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο της συνάντησης Δενδια με τον Φινλανδό ομόλογό του

Σε θερμό κλίμα υποδέχτηκε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ο Φινλανδός ομόλογός του Πέεκα Χάβιστο στο Ελσίνκι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, η συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, η συνεργασία σε τομείς επενδύσεων και περιβάλλοντος και οι εξελίξεις σε Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

A warm welcome by #Finland FM @Haavisto. We discussed ways to further strengthen bilateral relations 🇬🇷🇫🇮, cooperation within EU & international organizations, cooperation in fields of investments & environment, and developments in Eastern Europe & #EasternMediterranean. pic.twitter.com/SvHkecpvDc

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 15, 2022