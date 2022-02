Εκπρόσωπος Κρεμλίνου στο CNN: Ο Πούτιν είναι πρόθυμος να διαπραγματευθεί

Την προθυμία του Βλαντιμίρ Πούτιν να δώσει χώρο στη διπλωματία εξέφρασε με δηλώσεις του στο CNN ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι η Ουκρανία είναι ένα μόνο μέρος του συνολικού προβλήματος ασφαλείας που διακρίνει η Ρωσία στον κόσμο. Η Ουκρανία «αποτελεί μόνο ένα μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που επιζητά η Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, «απαιτούσε πάντα διπλωματία και διαπραγματεύσεις και ζητούσε ουσιαστικές εγγυήσεις για τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Breaking: Kremlin Spokesman tells me Russian President Vladimir Putin is “willing to negotiate.” He also said for Russia Ukraine is only part of a larger security issue. “it’s a part of the bigger problem of security guarantees for Russia,” Peskov said. Full statement here 👇1/3

