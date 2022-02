Μπλίνκεν: Ανησυχούμε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ουκρανία ακόμη και εντός της εβδομάδας

Η αμερικανική κυβέρνηση ανέβασε μια κλίμακα ακόμη τον τόνο των προειδοποιήσεών της περί επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζοντας πως είναι πιθανό να συμβεί μέσα σε μερικές ημέρες.

«Ανησυχούμε βαθιά πως η Ρωσία ενδέχεται να αναλάβει δράση εναντίον της Ουκρανίας ήδη από αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France24.

