«Ορφανός» από λογιστές ο Τραμπ, τον κατηγορούν για φορολογική απάτη

Η εταιρεία ορκωτών λογιστών του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε τον πελάτη της επί σειρά ετών, τονίζοντας πως οι ανακοινώσεις για την οικονομική κατάσταση του ομίλου του, που ετοίμαζε γι’ αυτόν εδώ και πάνω από μια δεκαετία, δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται αξιόπιστες, αποκαλύπτουν δικόγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία Mazars ενημέρωσε τον Trump Organization με επιστολή της ότι δεν θα του προσφέρει στο εξής τις υπηρεσίες της, καθώς ο όμιλος του μεγιστάνα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες για φερόμενη φορολογική απάτη.

Το έγγραφο υποβλήθηκε σε δικαστήριο από την πολιτειακή εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς, η οποία αξιώνει από δικαστή να υποχρεώσει τον κ. Τραμπ να συμμορφωθεί προς την κλήτευση να πάει να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί για την υπόθεση.

Η κυρία Τζέιμς ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα πως η ομάδα της έχει βρει αποδείξεις απάτης, ιδίως αποδείξεις εικονικών κοστολογήσεων στοιχείων ενεργητικού.

Σύμφωνα με τη Mazars, τα ευρήματα της εισαγγελέως την οδήγησαν να θεωρήσει ότι τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων και της οικονομικής υγείας της εταιρείας του κ. Τραμπ από το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε την 30ή Ιουνίου 2011 ως αυτό που ολοκληρώθηκε την 30ή Ιουνίου 2020 «δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται αξιόπιστα».

NEW: Trump’s long time accounting firm, Mazars, says a decade of his statements of financial condition “should no longer be relied upon” based in part on revelations by the NY AG. This from a letter filed as an exhibit in the NY AG’s ongoing case. pic.twitter.com/qvZEJV1DHV

— Graham Kates (@GrahamKates) February 14, 2022