«Πυρά» Δένδια από Ελσίνκι: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τσαβούσογλου για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Το μήνυμα πως η Ελλάδα υποστηρίζει τη θεμελιώδη αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των χωρών, καθώς και ότι καταδικάζει τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας εναντίον οποιασδήποτε χώρας, έστειλε κατά την κοινή συνέντευξή του με τον Φινλανδό ομόλογό του στο Ελσίνκι Πέκα Χαβίστο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Εξίσου, διαμήνυσε πως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα σταθεί δίπλα στους εταίρους της ΕΕ, τηρώντας πλήρως τις αρχές της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Υπό το πρίσμα των προκλήσεων για το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, για την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής.

During this critical time, at a time when the solidarity should be demonstrated in every form, it is rather peculiar that Turkey, a NATO member and Ally, decided to launch a series of provocative and illegal actions against another member state, Greece. pic.twitter.com/DqOm7Lpxgd

