Άδωνις Γεωργιάδης: Συγγνώμη στους ψηφοφόρους της ΝΔ για τη στήριξη Κύρτσου

Συγγνώμη από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη που παρείχε προεκλογικά στον -διαγραφέντα πλέον- Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Κύρτσο, ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, με παρέμβασή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Θλίψη η συμπεριφορά του και αχαριστία στην παράταξη» σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης και χαρακτήρισε «και επί της ουσίας και επί προσωπικού προσβολή σε όλους εμάς που αποδεδειγμένα πλέον είχαμε πέσει θύματα της σκευωρίας Novartis», την ταύτιση του κ. Κύρτσου με το «μέρος των σκευωρών».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Ο @GiorgosKyrtsos ήταν ένας από τους υπ. Ευρωβουλευτές που είχα προβάλει προεκλογικά. Ζητώ συγγνώμη από τους ψηφοφόρους της @neademokratia για το σφάλμα μου.

Η ταύτιση Ελλάδος (που έχει πλήρη σεβασμό στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης) με Χώρες που δεν έχουν είναι ντροπιαστική και επί της ουσίας και επί προσωπικού προσβολή σε όλους εμάς που αποδεδειγμένα πλέον είχαμε πέσει θύματα της σκευωρίας Novartis. Αντί να εξηγήσει στην ΕΕ τί πραγματικά έγινε στην Ελλάδα με αυτό πήρε το μέρος των σκευωρών. Θλίψη η συμπεριφορά του και αχαριστία στην παράταξη».

