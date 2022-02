Μεγάλη εικόνα: Η Νίκη Λυμπεράκη υποδέχεται Βενιζέλο και Τσακαλώτο

Σε δύο πρόσωπα από την πολιτική σκηνή εστιάζει η «Μεγάλη εικόνα» με τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου στις 00:10 στο MEGA.

Kαλεσμένοι της Νίκης Λυμπεράκη, σε δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σε πρώτο πλάνο, οι τρέχουσες πολιτικές ισορροπίες, το τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά και οι εκτιμήσεις για τις εξελίξεις το προσεχές διάστημα. Στην ατζέντα επίσης, η πανδημία, η οικονομία, η κοινωνία και οι μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα και τους πολίτες.

«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ»

ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΣΤΟ MEGA

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:10

Ειδήσεις σήμερα:



Κορωνοϊός – Έρευνα: Πενταπλάσια η πιθανότητα επαναλοίμωξης Covid-19 για τους ανεμβολίαστους



Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα: Αν μου ζητηθεί, θα πάω και σε ψυχίατρο για το Σύνδρομο Μινχάουζεν, λέει η μητέρα



And Just Like That: Αισιόδοξοι οι συντελεστές – «Μάλλον θα βγει και 2η σεζόν»