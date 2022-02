Συρία: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ νότια της Δαμασκού – Δείτε βίντεο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη αργά το βράδυ επίθεση με πυραύλους εναντίον πόλης νότια της Δαμασκού, προκαλώντας υλικές ζημιές, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε πλήγμα με αρκετούς πυραύλους εδάφους-εδάφους» από το κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, εναντίον της πόλης Ζακίγια στις 23:35 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το SANA, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις ένοπλες δυνάμεις.

Video purportedly showing Syrian anti-aircraft missiles launched during Israeli airstrikes in the Damascus area tonight. #Israel pic.twitter.com/gLF6iCR7YO

— Joe Truzman (@JoeTruzman) February 8, 2022