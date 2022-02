Μπιλ Γκέιτς: Ο κίνδυνος ο πλανήτης να «πιαστεί ξανά στον ύπνο» από μια νέα πανδημία έχει μειωθεί σημαντικά

Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για την πανδημία από τον βασιλιά της Microsoft, τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς. Προτού κυκλοφορήσει το βιβλίο του “How to Prevent the Next Pandemic” (Πώς να αποτρέψετε την επόμενη πανδημία), τον Μάιο, που, αν μη τι άλλο, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την παγκόσμια κοινότητα, εξηγεί πώς ο πλανήτης δεν θα βρεθεί ξανά εξ απροόπτου.

Μιλώντας στο CNBC στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο Γκέιτς, συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, δήλωσε την Παρασκευή ότι o κίνδυνος ένας ιός να ξεφύγει από τον έλεγχο και να εξελιχθεί σε πανδημία έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο η απειλή νέας υγειονομικής κρίσης για τον πλανήτη είναι ορατή.

Ο δισεκατομμυριούχος εστίασε στα μαύρα εκείνα στοιχεία που θα οδηγήσουν την ιατρική κοινότητα να υψώσει έγκαιρα ασπίδα κατά μιας ενδεχόμενης νέας πανδημίας. Τα στοιχεία αυτά είναι οι θάνατοι, τα υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. Επισήμανε ότι το κόστος για την πρόληψη ενάντια στην κρίση δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν ανέρχεται δηλαδή σε τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή.

Ο Γκέιτς αναφέρθηκε σε λιγότερα από 100 δισ. που θα χρειαστεί να διατεθούν σε βάθος δεκαετίας για εμβόλια και διαγνωστικά τεστ.

Σημείωσε ότι μια πιθανή νέα πανδημία ίσως προέρχεται από ένα διαφορετικό παθογόνο από αυτό της οικογένειας του κορωνοϊού.

Τόνισε, όμως, ότι η πρόοδος στην ιατρική τεχνολογία θα βοηθήσει τον κόσμο να κάνει καλύτερη δουλειά για την καταπολέμησή της, εάν γίνουν επενδύσεις τώρα.

Ο Γκέιτς υπογράμμισε ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει καθώς μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν αποκτήσει επίπεδο ανοσίας.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι ήδη «πολύ αργά» για να επιτευχθεί ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να εμβολιάσει το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι τα μέσα του 2022. Επί του παρόντος, το 61,9% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για την Covid-19.

