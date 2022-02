Συνάντηση Δένδια με τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ εν μέσω Ουκρανικού

Σύντομες συναντήσεις με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων και με τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, είχε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες και εν μέσω της ουκρανικής κρίσης.



Όπως αναφέρει στο twitter, o Ν. Δένδιας συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία.

Στο συμβούλιο αναμένεται να γίνει παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα συναντήθηκε το Σάββατο με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Γερμανίας, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν και την Αναλένα Μπέρμποκ στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες ενέργειές τους με στόχο την αποκλιμάκωση στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο.

On the margins of today’s #FAC meeting, I held brief meetings with counterparts from 🇩🇪@ABaerbock, 🇭🇷@grlicradman, 🇩🇰@JeppeKofod, 🇭🇺P. Szijjarto, 🇮🇪@simoncoveney, 🇱🇹@GLandsbergis, 🇳🇱@WBHoekstra, 🇷🇴@BogdanAurescu, 🇪🇸@jmalbares and 🇸🇪@AnnLinde. pic.twitter.com/3Rp43GSNQe

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 21, 2022