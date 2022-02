O Πούτιν ξεφτίλισε on air τον επικεφαλής της ρωσικής αντικατασκοπείας – Δείτε το βίντεο

Έξω φρενών ο Πούτιν με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κατασκοπείας που Σεργκέι Ναρίσκιν που στη συζήτηση για το αν θα αναγνωρίσουν ή όχι την ανεξαρτησία Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, πρότεινε αρχικά να συνεχίσουν τις διαπραγμετεύσεις και να μην προχωρήσουν στην αναγνώριση.

Ο Ρώσος ηγέτης άρχισε on camera να στριμώχνει τον επικεφαλής της κατασκοπείας που έχανε τα λόγια του και τραύλιζε. Η επιμονή του Πούτιν να τον ρωτά αν συμφωνεί ή όχι τον οδήγησε σε τεράστια γκάφα κατά την οποία ο έσπευσε να μιλήσει για… προσάρτηση των δύο αυτών περιοχών στη Ρωσία, όπως ακριβώς συνέβη με την περίπτωση της Κριμαίας, πριν από οκτώ χρόνια.

«Υποστηρίζω την πρόταση για ένταξη του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στη ρωσική ομοσπονδία», ήταν η φράση-«φωτιά» που εκστόμισε όχι κάποιος χαμηλόβαθμος αξιωματούχος αλλά ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατασκοπείας. Ο Ναρίσκι έδωσε τρόπον τινά στη Δύση την απάντηση που περίμενε, καθώς ΗΠΑ και ΕΕ κατηγορούν τον Ρώσο πρόεδρο για μεγαλοϊδεατισμό. Ανέτρεψε όμως όλα όσα ισχυρίζεται τις τελευταίες ώρες ο Πούτιν.

Since I haven’t found an English version online, I’ve added subtitles to Putin’s humiliation of his spy chief during today’s grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK

— Peter Liakhov (@peterliakhov) February 21, 2022