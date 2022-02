SEATEAM: Ένα ακόμη νεότευκτο LPG carrier στον στόλο της Thenamaris

Την προσθήκη ενός ακόμα LPG carrier στον στόλο της ανακοίνωσε η Thenamaris με σχετική ανάρτηση στο LinkedIn.

O λόγος για το SEATEAM μεταφορικής ικανότητα ίσης με 38.000 κ.μ. το οποίο ναυπηγήθηκε στο νοτιοκορεατικό ναυπηγείο Hyundai Mipo. To SEAΤEAM αποτελεί το όγδοο LPG carrier του στόλου της Thenamaris.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Ιανουαρίου 2022 η εταιρεία καλωσόρισε στον στόλο της το LPG carrier SEAGEMINI, το οποίο επίσης ναυπηγήθηκε από το Hyundai Mipo και διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με το SEATEAM.

Τα πλοία μεταφοράς LPG της Thenamaris διαθέτουν συστήματα ψύξης που τους επιτρέπουν να μεταφέρουν μια πληθώρα φορτίων όπως προπάνιο, βουτάνιο, αμμωνία και VCM. Ο σχεδιασμός του συστήματος φορτίου προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων με περιεκτικότητα σε αιθάνιο έως και 5% και σε ελάχιστη θερμοκρασία -50 C, ενώ οι τρόποι λειτουργίας του επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση του φορτίου σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, με περιορισμένη κατανάλωση. Τα πλοία φέρουν επίσης δύο δεξαμενές τύπου C στο κατάστρωμα τους, που τους επιτρέπουν να εναλλάσσουν φορτία με μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και απώλειες, ενώ οι τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικοί κινητήρες MAN B&W ME G-type που παρέχουν ευελιξία και βελτιωμένη απόδοση πρόωσης.

Φωτό: Τhenamaris/ Linkedin