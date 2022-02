ΗΠΑ-Ρωσία: Ο Μπλίνκεν ακύρωσε τη συνάντηση με τον Λαβρόφ

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν ακύρωσε τη συνάντηση της Πέμπτης στη Γενεύη της Ελβετίας με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι δυο ΥΠΕΞ αναμενόταν να αναζητήσουν διπλωματικό μέσο για την Ουκρανία, όμως όπως ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός σε συνέντευξη Τύπου, «Τώρα που βλέπουμε ότι η εισβολή ξεκινά… δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνάντηση αυτή τη στιγμή».

Ο Μπλίνκεν τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν οτιδήποτε για να αποτρέψουμε ένα χειρότερο σενάριο, σημειώνοντας ότι και η Μόσχα πρέπει να αποδείξει ότι είναι σοβαρή.

.@SecBlinken cancels meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov: “Now that we see the invasion is beginning and Russia has made clear its wholesale rejection of diplomacy it does not make sense to go forward that meeting at this time.” pic.twitter.com/GmEFVZTJQ3

— CSPAN (@cspan) February 22, 2022