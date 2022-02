Μήνυμα Δένδια: «Για μας το Διεθνές Δίκαιο είναι ιερό»

«Η Ελλάδα πιστεύει στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στην εθνική κυριαρχία και στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση με την ομόλογό του της Σενεγάλης Αϊσάτα Ταλ Σαλ, στο Ντακάρ. Σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο κ.Δένδιας κατέστησε σαφές ότι για την Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο είναι ιερό στην ελληνική εξωτερική πολιτική και έστειλε το μήνυμα πως «είμαστε χαρούμενοι να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες πάνω σε αυτό το επίπεδο».

«Πιστεύουμε στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η UNCLOS έχει υπογραφεί από τη Σενεγάλη, και η Σενεγάλη είναι επίσης μέλος της ομάδας φίλων της UNCLOS, επομένως συνεργαζόμαστε σε αυτό» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

We believe in International Law and International Law of the Sea. But for us, International Law is the holy gospel of our foreign policy (statement following my meeting with the Minister of Foreign Affairs and Senegalese Abroad of Senegal, Aïssata Tall Sall). (1/2) pic.twitter.com/V34DeJtwO7

