Cosmote: Διπλάσια data και απεριόριστη ομιλία με όλους στην ίδια τιμή με το νέο Reload It από το WHAT’S UP

Διπλάσια data στην ίδια τιμή σε όλα τα πακέτα #GIGA και νέο πακέτο με απεριόριστη ομιλία προς όλους προσφέρει το WHAT’S UP της COSMOTE, αποδεικνύοντας στην πράξη πως είναι εδώ για τις ανάγκες των νέων. Παράλληλα, το WHAT’S UP παρουσιάζει το νέο Reload It, το ανταποδοτικό σχήμα, που προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές ακόμα περισσότερα δώρα και εκπλήξεις σε κάθε ανανέωση.

«Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα στους νέους, να ακούμε τις διαφορετικές ανάγκες τους και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται πραγματικά. Έτσι και το WHAT’S UP, η νούμερο ένα επιλογή στην καρτοκινητή, εμπνέεται από τις πραγματικές ανάγκες των νέων που θέλουν περισσότερα και είναι εδώ για να τους προσφέρει πιο ξέγνοιαστο σερφάρισμα από ποτέ, ομιλία χωρίς περιορισμούς και μεγαλύτερα δώρα και εκπλήξεις. Και όλα αυτά, με σύμμαχο την κορυφαία εμπειρία mobile Internet, που προσφέρει το μεγαλύτερο και το γρηγορότερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα. Γιατί με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο, για όλους. Έναν κόσμο καλύτερο, πρωτίστως, για τους νέους», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ.

Διπλάσια #GIGA στην ίδια τιμή, για τους συνδρομητές του WHAT’S UP

Το βασικό όχημα επικοινωνίας, σήμερα, για τους συνδρομητές του WHAT’S UP είναι το Internet. Για αυτό, το WHAT’S UP διπλασιάζει τα data σε όλα τα πακέτα #GIGA διατηρώντας τις ίδιες τιμές. Τα πακέτα #GIGA διαμορφώνονται ως εξής:

Το WHAT’S UP απελευθερώνει την ομιλία

Οι νέοι μπορούν, πλέον, να επιλέξουν πραγματικά απεριόριστη ομιλία ή ακόμα περισσότερα λεπτά με τα νέα πακέτα φωνής από το WHAT’S UP:

Νέο Reload It, αποκλειστικά μέσω του WHAT’S UP App

Με κάθε ανανέωση υπολοίπου, το νέο Reload It φέρνει περισσότερα δώρα και εκπλήξεις, με μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη ευελιξία, για τους συνδρομητές του WHAT’S UP. Ανάλογα με το ύψος της ανανέωσης που πραγματοποιούν, κερδίζουν ένα Platinum, Gold, Silver ή Bronze token και μπορούν να το εξαργυρώσουν, επιλέγοντας ανάμεσα σε δωρεάν data ή λεπτά ομιλίας προς όλους. Η διάρκεια ισχύος των πακέτων επεκτάθηκε και, πλέον, φτάνει έως και τον ένα μήνα (έναντι επτά ημερών που ήταν), ενώ μέσα από το εύχρηστο μενού του Reload It, οι συνδρομητές μπορούν να αξιοποιήσουν τα tokens, εύκολα και γρήγορα, όποτε τα χρειάζονται ή να τα μεταφέρουν στον επόμενο μήνα.

Επιπλέον, το νέο Reload It επιφυλάσσει εκπλήξεις στους συνδρομητές του WHAT’S UP και τους επιβραβεύει σε ανύποπτες στιγμές. Έτσι, ανεξάρτητα από την ανανέωση του υπολοίπου τους, μπορεί να κερδίσουν ακόμα ένα ή περισσότερα tokens – έκπληξη.

Το νέο Reload It είναι, πλέον, διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του WHAT’S UP App, το mobile App με περισσότερους από 1,6 εκατ. μηνιαίους χρήστες.

Περισσότερες πληροφορίες στο whatsup.gr.