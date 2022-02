Εισβολή στην Ουκρανία: Ο Έλον Μάσκ δίνει στην Ουκρανία πρόσβαση στο δορυφορικό Διαδίκτυο Starlink

Την δική του συνεισφορά στην Ουκρανία αποφάσισε να παρέχει ο Έλον Μάσκ για να την βοηθήσει στον πόλεμο με τη Ρωσία. O επικεφαλής τεχνολογικής ανάπτυξης για την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας SpaceX, θα παρέχει στο Κιεβο σταθμούς Starlink και πρόσβαση στο δορυφορικό Διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί.

Η δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία Starlink της εταιρείας είναι διαθέσιμη στην Ουκρανία και η SpaceX στέλνει περισσότερα τερματικά στη χώρα, της οποίας το διαδίκτυο έχει διακοπεί λόγω της ρωσικής εισβολής.

“Η υπηρεσία Starlink είναι πλέον ενεργή στην Ουκρανία. Περισσότερα τερματικά καθ’ οδόν”, έγραψε στο Twitter και ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022