Εισβολή στην Ουκρανία: Πληθαίνουν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που κινούνται κοντά στο Κίεβο

Η απειλητική πορεία των ρωσικών τεθωρακισμένων δείχνει ότι ο δρόμος προς την αποκλιμάκωση είναι ακόμη μακρύς. Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχθηκαν τη Δευτέρα δείχνουν ότι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν να πλησιάζουν στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, διακρίνεται μια στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που εκτείνεται σε μήκος 27 χιλιομέτρων.

Το κομβόι αυτό, στην ανατολική πλευρά του αεροδρομίου Αντόνοφ, περιλαμβάνει εκατοντάδες θωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και συνεχίζει να κινείται νότια, προς το Κίεβο.

Συνεχίζεται η ρωσική προέλαση, με νέες εκρήξεις να σημειώνονται στην ανατολική πλευρά του Κιέβου. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ισχυρές εκρήξεις, ενώ παράλληλα δεν σταματούν να ηχούν και σειρήνες πολέμου. Οι κάτοικοι ζουν υπό ένα συνεχιζόμενο καθεστώς τρόμου αγωνιώντας για το κάθε λεπτό ενώ τρέχουν σε καταφύγια για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς.

Η μεγέθυνση της απειλής αποτυπώνεται σε νέα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν την ένταση των εκρήξεων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν, ακόμη, στην πόλη Μπρόβαρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Consequences of an air raid pic.twitter.com/auYv6bCrN3

Σε μια κίνηση επίδειξης ισχύος, που είναι ενδεικτική της επιθετικής της διάθεσης, προχώρησε η Μόσχα λίγο μετά το πέρας των συνομιλιών στη Λευκορωσία για την οποία ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κρατούσε εξ αρχής μικρό καλάθι.



Στο μεταξύ, ώρα που διεξάγονταν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στη Λευκορωσία, η ρωσική πλευρά προέβαινε σε απειλές είτε λεκτικές, διαμηνύοντας ότι έχει θέσει σε ετοιμότητα το πρόγραμμα πυρηνικών είτε στην πράξη προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες επιθέσεις.

Η Ουκρανία μετρά τις πληγές της εξαιτίας της ρωσικές επιθετικότητας καθώς μεγάλες πόλεις υφίστανται πυρά. Η κομβικής σημασίας πόλη Χάρκοβο φιλοξένησε για ακόμη ένα 24ωρο το πιο σκληρό πρόσωπο του δράματος της σύρραξης, με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται.

Από τους τελευταίους βομβαρδισμούς σκοτώθηκε μια γυναίκα ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 31.

A real hell is going on in #Kharkov. There are civilians killed. pic.twitter.com/g7atBwgEbK

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022