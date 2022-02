Εισβολή στην Ουκρανία: Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στον Βαρθολομαίο για τη συμπαράσταση του Πατριαρχείου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε το απόγευμα της Κυριακής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε στον Πατριάρχη την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού και τον ευχαρίστησε για όλες τις εκδηλώσεις συμπαράστασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον αγώνα των Ουκρανών για την προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας τους.

Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι για την αλληλεγγύη της Μήτρος Εκκλησίας και για τις προσευχές του για την κατάπαυση του πυρός.

Τον συνεχάρη δε για το αγωνιστικό φρόνημα του και την έμπνευση που δίνει με τη γενναία στάση του στον λαό του.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του στο Twitter ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

«Ευχαριστώ για τη ζεστή συνομιλία Παναγιώτατε. Τα λόγια σου είναι σαν χέρια που μας κρατούν ψηλά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι Ουκρανοί αισθάνονται την πνευματική υποστήριξη και τη δύναμη των προσευχών σας. Ελπίζουμε για ειρήνη το συντομότερο», αναφέρει ο Ζελέσκι.

Thank you for the warm conversation, Your All-Holiness #Bartholomew. Your words are like hands that hold us up in this difficult time. Ukrainians feel the spiritual support and strength of your prayers. We hope for the soonest peace.

