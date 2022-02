Πόλεμος στην Ουκρανία: Τεράστια συγκέντρωση ρωσικών ναυτικών δυνάμεων σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο

Ενας ναυτικός ψυχρός πόλεμος διεξάγεται τα τελευταία 24ωρα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο, παράλληλα με την εισβολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Περισσότερα από 30 ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων φρεγάτες, υποβρύχια, καταδρομικά, αρματαγωγά και βοηθητικά πλοία έχουν δημιουργήσει έναν αδιαπέραστο κλοιό στη Μαύρη Θάλασσα.

Από τις ακτές της ρωσικής Κριμαίας και προς τα νοτιοδυτικά, ο στόλος των ρωσικών πολεμικών πλοίων έχει δημιουργήσει ένα αδιαπέραστο φράγμα πυρός που εκτείνεται ως τα ανοιχτά της Ρουμανίας και φτάνει ανατολικά της Βάρνας στη Βουλγαρία. Είναι η επιχείρηση αποκλεισμού της Ουκρανίας από θαλάσσης, με αντικειμενικό σκοπό της Μόσχας να μην επιτραπεί σε κανένα πολεμικό πλοίο άλλης χώρας να προσεγγίσει προς την Οδησσό και τις ακτές της πολιορκούμενης χώρας.

Παραλλήλως, η παρουσία περισσότερων από 30 ρωσικών πολεμικών πλοίων αποτρέπει εμπορικά πλοία που θα επιχειρούσαν να προσεγγίσουν πόλεις της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, σπάζοντας τον ιδιότυπο ναυτικό αποκλεισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια από τα ρωσικά πολεμικά πλοία που διέπλευσαν τα Στενά επαναπροσέγγισαν τη Μαύρη Θάλασσα προερχόμενα ακόμη και από τον ρωσικό στόλο του Ειρηνικού ωκεανού από τον οποίο αποσπάστηκαν για να ενισχυθεί από θαλάσσης η εισβολή στην Ουκρανία.

Ενα από τα ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ήταν αυτό που άνοιξε πυρ εναντίον των 13 Ουκρανών συνοριακών φρουρών στο Φιδονήσι, ανοιχτά της Οδησσού, θανατώνοντας το σύνολο των υπερασπιστών του νησιού. «Προς ρωσικό πολεμικό πλοίο. Αντε γ@@@τε» ήταν οι τελευταίες λέξεις των Ουκρανών στρατιωτών, προτού το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου ανοίξει πυρ και εξοντώσει και τους 13 στρατιωτικούς φρουρούς.

