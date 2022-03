Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος νεκρός από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ

Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε βαριά από πυρά ανδρών του στρατού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σήμερα κατά τη διάρκεια επιδρομής σε καταυλισμό προσφύγων, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός «άνοιξε πυρ στον καταυλισμό της Τζενίν», ανέφερε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας ο άνθρωπος που σκοτώθηκε ονομαζόταν Αμπντάλα Χοσάρι και ζούσε στον καταυλισμό της Τζενίν.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επρόκειτο για πρώην φυλακισμένο στο Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με τους Ισραηλινούς το θύμα ήταν τζιχαντιστής και άνοιξε πυρι εναντίων των ισραηλινών στρατιωτών.

Palestinian militant killed in exchange of fire with Israeli forces: Abdallah al-Husari, who belonged to the Islamic Jihad, was killed after firing on Israeli troops who had entered Jenin https://t.co/B6In5tzGKs Haaretz pic.twitter.com/nJB5XbBtSu

— Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) March 1, 2022