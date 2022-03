Πετρέλαιο: Εκτινάχθηκε πάνω από τα 110 δολάρια

Το ξέφρενο ράλι ανόδου του πετρελαίου συνεχίζεται με την τιμή του να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι πριν από τη συνεδρίαση του OPEC+, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποίησε ότι η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια είναι υπό απειλή μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη εκτινάχθηκαν πάνω από αυτό το όριο, με το West Texas Intermediate να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο - 2013.

Η κατάσταση στις αγορές ενέργειας είναι πολύ σοβαρή, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της ΙΕΑ, Fatih Birol, καθώς οι ΗΠΑ και άλλες οικονομίες συμφώνησαν να απελευθερώσουν πετρελαϊκά αποθέματα.

Οι επενδυτές θα περιμένουν μια απάντηση -ν ΟΠΕΚ+ μετά τη συνάντηση των μελών του την Τετάρτη, όπου θα συζητήσουν για τις προμήθειες του Απριλίου. Ωστόσο, αναμένεται μόνο μία μέτρια αύξηση παρά την αναταραχή στις αγορές.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις καθώς οι επιπτώσεις από τις ρωσικές κυρώσεις αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας, των μετάλλων και των σιτηρών. Αυτό ώθησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να απελευθερώσουν 60 εκατομμύρια βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για να τιθασεύσουν τις τιμές, αν και παρόμοια δράση στα τέλη του περασμένου έτους είχε μικρό αντίκτυπο.

«Μπορώ να δω το πετρέλαιο να κινείται μόνο προς τα πάνω», δήλωσε ο Daniel Hynes, ανώτερος αναλυτής εμπορευμάτων στην Australia and New Zealand Banking Group Ltd. «Η αγορά βλέπει την πραγματικότητα, ότι ήδη αντιμετωπίζουμε περιορισμούς στο ρωσικό πετρέλαιο χωρίς επίσημες κυρώσεις. Είναι δύσκολο να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΟΠΕΚ».

Τα συμβόλαια Μαίου του brent ενισχύονταν κατά 6,3% φτάνοντας στα 111,58 δολάρια το βαρέλι στο ICE.

Τα συμβόλαια Απριλίου του WTI σημείωσαν άνοδο 6,3%, στα 109,91 δολάρια το βαρέλι στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, ενώ βρέθηκαν νωρίτερα μέχρι το υψηλό των 110,18 δολαρίων.

Η εισβολή της Ρωσίας κλιμακώνεται και θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες κυρώσεις. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίζει πιέσεις από νομοθέτες και στα δύο κόμματα για διακοπή στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ προκειμένου να πιέσει περαιτέρω την Ρωσία, κάτι που πιθανότατα θα δώσει άλλη μια ώθηση στις παγκόσμιες τιμές.

