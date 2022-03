Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσα τους και ένα παιδί, σε ρωσικό πλήγμα στη Ζιτόμιρ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην ουκρανική πόλη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά) από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτόν, πήραν φωτιά σπίτια κοντά στη βάση της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, και «μέχρι στιγμής» έχουν διαπιστωθεί οι θάνατοι «τεσσάρων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου «ενός παιδιού».

Hellish scenes from the Ukrainian city Zhytomyr, west of Kyiv after a Russian strike there.

Apparently suspected to be an airstrike or a cruise missile. Emergency services say 10 houses hit. pic.twitter.com/Cx4R43ERPT

