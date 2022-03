Εισβολή στην Ουκρανία: Νέο μήνυμα Ζελένσκι στον Πούτιν – Δείτε βίντεο

Νέο μήνυμα προς τους Ρώσους και τον πρόεδρο τους, Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την προσωπική του σελίδα στο Facebook.

«Κάθε κατακτητής πρέπει να γνωρίζει: Θα δεχτεί μια σφοδρή απόκρουση και οργή -υς Ουκρανούς. Τέτοια που θα θυμάται για πάντα ότι δεν θα τα παρατήσουμε!»

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκφράσει την ικανοποίηση του διότι ματαιώθηκαν τα «ύπουλα» σχέδια της Ρωσίας, που εισέβαλε στη χώρα του, και την υπερηφάνειά του για την «ηρωική» αντίσταση των Ουκρανών.

«Το έθνος μας ματαίωσε τα σχέδια του εχθρού μέσα σε μια εβδομάδα. Σχέδια γραμμένα εδώ και χρόνια: ύπουλα, γεμάτα μίσος για τη χώρα μας, για τον λαό μας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Είπε ακόμη ότι «θαυμάζει ειλικρινά τους ηρωικούς κατοίκους» πόλεων που αντιστέκονται στις ρωσικές δυνάμεις και εμποδίζουν την προέλασή τους καθώς η εισβολή μπαίνει στην όγδοη ημέρα της.

Διαβεβαίωσε ότι κάπου 9.000 ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί μέσα σε μία εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Μόσχα από τη δική της πλευρά ανακοίνωσε χθες Τετάρτη τον πρώτο απολογισμό των απωλειών που υπέστη ο ρωσικός στρατός κατά τη διάρκεια της επίθεσής του στην Ουκρανία. Έκανε λόγο για 498 νεκρούς στρατιωτικούς και άλλους 1.597 τραυματίες.

Μέσω Twitter, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και τον ευχαρίστησε για τις κυρώσεις που επέβαλε η Οτάβα σε βάρος της Μόσχας, παροτρύνοντάς τον να προχωρήσει και σε άλλες.

Talked to @JustinTrudeau. Thanked him for the leadership in imposing anti-Russian sanctions. Stressed the need to expand restrictive measures. The bombing of civilians in Ukraine must be stopped immediately.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022