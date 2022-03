Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο τρίτος γύρος ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Μετά το «ναυάγιο» και της δεύτερης προσπάθειας για συμφωνία κατάπαυσης πυρός, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, δήλωσε ότι ο τρίτος γύρος των συνομιλιών με τη Ρωσία θα διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Belta της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σημερινός δεύτερος γύρος των συνομιλιών για εκεχειρία με τη Ρωσία δεν είχε τα αποτελέσματα που ήλπιζε το Κίεβο, αλλά οι πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων.

Συμπλήρωσε πως υπήρξε μια συνεννόηση για την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων σε τοποθεσίες όπου μαίνονται οι πιο σκληρές μάχες.

Είναι η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οποιοδήποτε θέμα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από μια εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Ποντολιάκ είπε ότι το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις ελπίδες του Κιέβου. «Προς μεγάλη μας λύπη, δεν πήραμε τα αποτελέσματα τα οποία υπολογίζαμε», τόνισε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συζητήσαμε την ανθρωπιστική πτυχή με αρκετή λεπτομέρεια, επειδή πολλές πόλεις είναι πλέον περικυκλωμένες. Υπάρχει μια δραματική κατάσταση με ανάγκες για φάρμακα, τρόφιμα και απομάκρυνση ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 ώρες ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία στο ένα από τα τρία θέματα της ατζέντας και συγκεκριμένα στο άνοιγμα ανθρωπιστικών διόδων για τους αμάχους. Αντιθέτως, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή στα θέματα της ανακωχής και της κατάπαυσης του πυρός, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα συνεχιστούν οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα.

Από νωρίς είχε ξεκινήσει ένα θρίλερ μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο για την ώρα διεξαγωγής, όσο και για το σημείο της συνάντησης. Μάλιστα, υπήρξαν πληροφορίες ακόμη και για πιθανή ματαίωση των συνομιλιών. Τελικά, όμως, μετά από διαβουλεύσεις εκατέρωθεν, οι συνομιλίες ορίστηκε να ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι που αρχικά είχαν οριστεί, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

Ο σύμβουλος της Ουκρανίας Mykhailo Podolyak ανέφερε στο Twitter τα θέματα που είναι στην ατζέντα της συζήτησης με τους Ρώσους.

«Ξεκινήσαμε να μιλάμε με τους Ρώσους εκπροσώπους. Τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Άμεση κατάπαυση του πυρός

2. Ανακωχή

3. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμμένα ή συνεχώς βομβαρδισμένα χωριά/πόλεις».

