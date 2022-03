O Ανδρουλάκης «ανεβάζει στροφές» στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής: Γιατί κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

Στην επιχείρηση ανάδειξης της πολιτικής επιλογής του ΠΑΣΟΚ να λαμβάνει καθαρές θέσεις απέναντι σε κρίσιμα γεγονότα προσβλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για επαμφοτερίζουσα στάση όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ όπως και τα στελέχη του κόμματος σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν δηκτικές αναφορές τόσο για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και της κυβερνητικής παράταξης, υποστηρίζοντας καταρχάς ότι αρκετές ψηφοφορίες στο ευρωκοινοβούλιο αποκαλύπτουν την πραγματική εικόνα. Μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο σπεύδουν να υπενθυμίσουν και όχι τυχαία ότι:

-Τον Δεκέμβριο σε ψήφισμα για την Ουκρανία και την κατάσταση στα σύνορά της, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν αποχή.

-Τον Σεπτέμβριο του 2021 σε ψήφισμα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν αποχή (το αντίστοιχο του παρών στο ελληνικό κοινοβούλιο).

– Σε ψήφισμα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ τον Ιούλιο του 2021 και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ ψήφισαν αποχή.

-Τον Απρίλιο του 2021 σε ψήφισμα για τν Ναβάλνι και τη συγκέντρωση Ρώσων στρατιωτών στα σύνορα με Ουκρανία, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει και πάλι αποχή.

Πρόσφατα, δε, ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν τροπολογία εναντίον των Ρώσων Ολιγαρχών που κατέθεσε η ευρωομάδα της Αριστεράς.

Ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με την συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 έδωσε έμφαση στη γραμμή της αξιακής πολιτικής τοποθέτησης απέναντι στα γεγονότα και στις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις που προκύπτουν. Τέτοιες ήταν, όπως είπε, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή και την αποστολή αμυντικού υλικού από την χώρα μας, απόφαση που το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στηρίζει με το επιχείρημα ότι: η αλληλεγγύη δεν είναι αλα καρτ και εξάλλου στην προκειμένη περίπτωση αμυντικό υλικό προς βοήθεια του ουκρανικού λαού αποστέλλουν 18 ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένων των τριών χωρών της Βαλτικής αλλά και σοσιαλδημοκρατικών ηγεσιών όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και πάνω από όλα η Γερμανία.

Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιμένουν ότι δεν θα παίρνουν θέση βάσει ιδεοληψιών ή γεωπολιτικών συμφερόντων επισημαίνοντας την αντίστιξη με την επαμφοτερίζουσα στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που σε αρκετές περιπτώσεις δείχνει απροθυμία δια των ευρωβουλευτών της να υπερψηφίσει θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Ρωσία και Λευκορωσία και όχι μόνο. Ανάλογη στάση- θυμούνται στην Χαριλάου Τρικούπη- έχουν επιδείξει και οι ευρωβουλευτές της ΝΔ παρά τις κορώνες του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το κόμμα του έχει πάντα «καθαρή» θέση.

«Κάποιοι το παίζουν Πόντιοι Πιλάτοι σε όλα. Κάποιοι βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και παίρνουν αποφάσεις», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος επαναλαμβάνοντας την άποψή του για κοινή ευρωπαϊκή άμυνας και ασφάλειας θέτει ερωτήματα και μέσω αυτών θέση για την συγκυρία, τον στόχο και τους εξοπλισμούς: «Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι στην Ελλάδα ότι, εάν προχωρήσει η αμυντική ένωση της Ευρώπης, αν αποκτήσουμε κοινούς εξοπλισμούς, αν γίνει ο ευρωστρατός, αν έχουμε ενιαία εξωτερική πολιτική, ο ελληνικός λαός θα πληρώνει λιγότερα χρήματα σε εξοπλισμούς, θα αποκτήσει συμπαραγωγές, θα είμαστε όχι μόνο μία χώρα-καταναλωτής, αλλά και μία χώρα-παραγωγός.

Νέο πρόσωπο στην Χαριλάου Τρικούπη

Θέση-κλειδί στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τα ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει και επισήμως σήμερα- ως σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας- ο καθηγητής στο Δημοκρίτειο, Σωτήρης Σέρμπος.

O Σωτήρης Σέρμπος υπηρετεί συγκεκριμένα ως Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Αριστούχος υπότροφος τoυ Κολλεγίου «Ανατόλια», σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και στο London School of Economics and Political Science (MSc). Αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Ε.Κ.Π.Α., με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Τουρκία και Ε.Ε.: Ο Ρόλος της Εσωτερικής Πολιτικής και του Διεθνούς Παράγοντα».

Έχει εργαστεί ως επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής, ειδικός σύμβουλος, στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον έχει εμπειρία σε ζητήματα διαπραγματεύσεων και ανάπτυξης επιτελικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού. Έχει διδάξει Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American College of Thessaloniki. Δραστηριοποιείται στο πεδίο των διεθνών συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του Gerson Lehrman Group.

Το 2012, επιλέχθηκε ως «SUSI scholar» στο Ινστιτούτο Αμερικανικής Πολιτικής και Πολιτικής Σκέψης (ΗΠΑ). Την περίοδο 2014-2015, εργάστηκε ως ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πεδίο των σχέσεων ΕΕ ΗΠΑ και των κρίσεων σε Ευρωζώνη και Ουκρανία (The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University). Συνεργάζεται με τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα Friedrich Ebert και Konrad-Adenauer.

Οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στο πεδίο της ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής, με έμφαση σε Τουρκία, ΗΠΑ, ΕΕ. Παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

