Γερμανία: Δεκάδες χιλιάδες μαθητές στις διαδηλώσεις κατά της ρωσικής εισβολής

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν σήμερα στο Βερολίνο και στο Αμβούργο κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μετατρέποντας τις «Παρασκευές για το Κλίμα» σε αντιπολεμική διαδήλωση.

Με συνθήματα όπως «κάθε ζωή μετράει», «σταματήστε τον πόλεμο» και «στηρίζουμε την Ουκρανία», οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των δύο μεγάλων πόλεων, αλλά και σε μικρότερες πόλεις της Γερμανίας, ενώνοντας τη φωνή τους με χιλιάδες άλλους που διαδηλώνουν σήμερα σε όλον τον κόσμο.

«Το Αμβούργο σήμερα συγκεντρώθηκε για να δείξει την αλληλεγγύη του. Κανεις και τίποτα δεν θα μας εμποδίσει - να αντισταθούμε, να φωνάξουμε και να σταθούμε αλληλέγγυοι, από να εκφράσουμε ξεκάθαρα τη θέση μας, όπως ακριβώς δεν αρέσει στους απολυταρχικούς ηγέτες. Πούτιν εξαφανίσου, είμαστε εδώ!», δήλωσε η ακτιβίστρια Λουίζα Νοιμπάουερ από τη συγκέντρωση του Αμβούργου, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 250.000 μαθητές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν, ειδικά για σήμερα, άρει την υποχρεωτική προσέλευση στο σχολείο, ενώ οι μαθητές κάτω των 16 ετών χρειάζονταν γραπτή άδεια -υς γονείς τους.

Tens of thousands of people took to the streets of the northern German city of Hamburg to protest the invasion of Ukraine, in a rally organized by the ‘Fridays for Future’ movement. pic.twitter.com/mjl8IKq7p8

— DW News (@dwnews) March 3, 2022