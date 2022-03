Γιώργος Πατσής (Obrela Security Systems): «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Καλιφόρνια της Ευρώπης»

Η αίθουσα θυμίζει θάλαμο πολεμικών επιχειρήσεων! Σαν κι αυτές που βλέπουμε στις ταινίες. Για να εισέλθεις χρειάζεσαι ειδική άδεια και μόνο με ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Μπροστά από τα πολλά γραφεία που είναι ενωμένα σε σειρές δεσπόζει ένας μεγάλος τοίχος καλυμμένος ολόκληρος με οθόνες που διαρκώς αναφέρουν την πορεία λειτουργίας των συστημάτων. Για τους «κοινούς θνητούς», όπως εμείς, είναι κάτι… ακαταλαβίστικες γραμμές, γραφήματα, μπάρες, data που «τρέχουν» σε πραγματικό χρόνο! Για τους μηχανικούς κυβερνοασφάλειας, όμως, που έχουν βάρδια στο κέντρο επιχειρήσεων, είναι τα πάντα!

«Είναι ένας πόλεμος, στον οποίο το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει», λέει στο «business stories» ο Γιώργος Πατσής, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Obrela, ο οποίος έχει αναλάβει την ξενάγησή μας στο κέντρο επιχειρήσεων της εταιρείας στον Κολωνό. «Ολες οι εταιρείες που προστατεύουμε σήμερα βρίσκονται υπό διαρκή επίθεση. Απλά αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα συστήματα ασφαλείας μας. Τους παρακολουθούμε και πάντα προσπαθούμε να κλείνουμε τρύπες ή να τους αναχαιτίζουμε. Είναι μία διαρκής μάχη που δίνεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα», προσθέτει. Και οι επιθέσεις, όπως λέει, γίνονται είτε για εκβιασμό, είτε για τα «παράσημα» στη φήμη ενός χάκερ. Γίνονται όμως και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή κρατικής κατασκοπείας!

Ο κ. Πατσής είναι ένας -υς ανθρώπους που προσπαθούν να βάλουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της βιομηχανίας της κυβερνοασφάλειας. Μία αγορά που σήμερα αποτιμάται στα 300 δισ. δολάρια παγκοσμίως με γεωμετρική πρόοδο, όπως ακριβώς και ο ρυθμός της ψηφιακής μετάβασης της ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας. Μία αγορά τόσο απαραίτητη όσο και η ίδια η ψηφιακή οικονομία. Η κοινή, περίπου εικοσαετής, προσπάθειά του με τον κ. Γιώργο Δάγλα και τον κ. Δημήτρη Στρεβίνο έχει μετουσιωθεί σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία, με παρουσία στη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Σαουδική Αραβία…

Μία νέα εποχή που συμπίπτει με την υποστήριξη που έλαβε η εταιρεία -υς νέους μετόχους, που εισήλθαν προ ενάμισι έτους περίπου, στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, το Latsco Family Office της κυρίας Μαριάννας Λάτση, την EOS Capital υπό τη διαχείριση του κ. Απόστολου Ταμβακάκη, που πλέον κατέχουν ένα ισχυρό μειοψηφικό μερίδιο, αλλά και τον ιδρυτής της Viva Wallet Χάρη Καρώνη, που εισήλθε κι αυτός με ένα 2%. Μία αφετηρία μετεξέλιξης με αρκετούς σταθμούς στην κατεύθυνση της ραγδαίας εξάπλωσης τόσο οργανικά όσο και με μία εξαγορά-κλειδί, αυτή της επίσης ελληνικής εταιρείας Encode.

«Μέσα σε έναν χρόνο, από μία εταιρεία 45 ατόμων, πήγαμε στα 105 και πλέον, μετά την εξαγορά, στα 200 και κάτι. Παράλληλα φτιάξαμε ένα δεύτερο κέντρο επιχειρήσεων στην Ελλάδα, άλλο ένα στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο Σεπτέμβριο και φέτος σχεδιάζουμε ένα κέντρο επιχειρήσεων στο Λονδίνο και άλλο ένα στη Φρανκφούρτη», λέει ο κ. Πατσής αναγνωρίζοντας ότι με την έλευση των νέων επενδυτών η εταιρεία έχει αποκτήσει άλλη δυναμική και οργάνωση.

«Ολη η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Αφρική) και όχι μόνο στην Ελλάδα», εξηγεί χωρίς να κρύβει βέβαια ότι σε δεύτερο χρόνο η εταιρεία θα πρέπει να μπει και στην αμερικανική αγορά, που αναλογεί στο 65% της παγκόσμιας! «Κάθε πράγμα στην ώρα του όμως.

Τώρα ασχολούμαστε να εγκαθιδρύσουμε το brand στο ΕΜΕΑ, να μεγαλώσουμε την πελατειακή μας βάση, να πατήσουμε στα πόδια μας μετά την εξαγορά και παράλληλα να μετασχηματίσουμε τις υπηρεσίες μας κάνοντάς τες προσβάσιμες ακόμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Security for everything and affordable for everyone (σ.σ.: Ασφάλεια για όλα και οικονομικά προσιτή για όλους)», λέει.

Σήμερα η Obrela έχει ως αιχμή της τις υπηρεσίες operational security. «Ασχολούμαστε με το να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε ασφαλή μία υποδομή, να την τεστάρουμε και να την παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο αποκρούοντας πιθανές απειλές. Κοινώς, αναλαμβάνουμε το κομμάτι της λειτουργίας της υποδομής. Οπως μία ομπρέλα προστατεύει… Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η εξειδίκευσή μας ήταν η επιστήμη των δεδομένων που την εφαρμόσαμε στην κυβερνοασφάλεια», σημειώνει.

Στο πελατολόγιό της έχει μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. «Από νοσοκομεία και υπουργεία, τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως η Saudi Telecom, ασφαλιστικές, αρχιτεκτονικά γραφεία, online έμποροι, εταιρείες fintech… Γενικά έχουμε μία μεγάλη βάση. Επίσης, έχουμε ασχοληθεί με το industry κομμάτι. Βιομηχανίες, πετρελαϊκές και διυλιστήρια, ναυτιλιακές… και αυτό μας βοηθάει ως τεχνογνωσία και ως εμπειρία να πάμε στο επόμενο επίπεδο που θέλουμε, το πώς θα κάνουμε αυτή τη γνώση προσβάσιμη στις μικρές επιχειρήσεις», λέει ο κ. Πατσής.

Η αρχή όλων

Ο ίδιος ήταν -υς πρώτους σε μία αγορά που πρωτοπαρουσιάστηκε τη δεκαετία του ’90. «Εκανα μεταπτυχιακό εν έτει 1993 στο information security management στο UCL στο Λονδίνο. Προτού καλά-καλά το Διαδίκτυο γίνει κάτι διαδεδομένο», λέει.

Ως ένας -υς λιγοστούς στον χώρο θα γίνει μέλος της παγκόσμιας ομάδας κυβερνοασφάλειας που είχε δημιουργήσει η Citibank τότε, «ο πρώτος εμπορικός οργανισμός παγκοσμίως που ασχολήθηκε με αυτό τον τρόπο με την ασφάλεια των πληροφοριών», λέει.

Η εμπειρία που θα αποκτήσει τα χρόνια που θα μείνει στη Citibank θα αποτελέσει και το εφαλτήριο για να ξεκινήσει μία ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα που αργότερα, με τους επαγγελματικούς συνοδοιπόρους του, που επίσης είχαν πείρα από τη θητεία τους σε πολυεθνικές, θα εξελιχθεί στην Obrela.

«Στην αρχή περισσότερο με ρόλο συμβουλευτικό προς επιχειρήσεις και, όπως καταλαβαίνετε, τα κέρδη μιας χρονιάς ήταν το κεφάλαιο κίνησης της επόμενης», σημειώνει.

Η αρχική ιδέα είναι η υποστήριξη πελατών μέσω συμβάσεων υποστήριξης, service level agreements, όπως ονομάζονται. «Εν ολίγοις, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες για να αναλάβουμε την ασφάλεια και την προστασία των πελατών για λογαριασμό τους. Εξ ου και το όνομα Οbrela. Μία ομπρέλα προστασίας στην οποία μπορούσε να μπει από κάτω ο πελάτης με ένα subscription fee και να έχει σειρά υπηρεσιών με βάση τη συμφωνία που κάναμε», σημειώνει ο κ. Πατσής.

Μάλιστα η ιδέα αυτή προέκυψε μέσα - παράδειγμα της εξέλιξης της φυσικής ασφάλειας των εταιρειών. «Πριν - 2005 η φυσική ασφάλεια ήταν μία εσωτερική υπηρεσία. Για παράδειγμα, όλες οι τράπεζες είχαν τα δικά τους θωρακισμένα αυτοκίνητα, τους φρουρούς, τον οπλισμό, τα μέσα. Σήμερα κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Ολα έγιναν υπηρεσίες που δίνονται σε τρίτους. Οπότε θεώρησα ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα έρθει και στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας που είναι και πιο απαιτητικό».

Με τη χρήση συστημάτων ανάλυσης δεδομένων και ανάπτυξη αλγορίθμων, που πλέον με τη σειρά τους παράγουν αλγόριθμους στη βάση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής υπολογιστικής (σ.σ.: ΑΙ και Machine Learning), η Obrela έχει καταφέρει να γίνει μία υπολογίσιμη δύναμη. «Βήμα-βήμα, πελάτη τον πελάτη και επεκτεινόμενοι σταδιακά σε πολλούς χώρους με βάση και τις ανάγκες που δημιουργούσε η ψηφιακή πρόοδος», λέει ο κ. Πατσής.

Σήμερα, μετά και την εξαγορά της Encode, η Obrela στοχεύει σε έναν κύκλο εργασιών 17-18 εκατ. ευρώ υπό την ενιαία εταιρική οντότητα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η πορεία της εταιρείας βέβαια πέρασε από αρκετά κύματα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς προσπαθούσε να βρει τη θέση της στο ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων που είχε ξεκινήσει να δημιουργείται στην κορύφωση της κρίσης στη χώρα. Η Obrela αναγκάστηκε να μεταφέρει την έδρα της στο Λονδίνο.

«Αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε μία holding εταιρεία στη Βρετανία προκειμένου να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες και περιορισμούς της ελληνικής αγοράς σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα», εξηγεί ο κ. Πατσής. «Μόλις που προλάβαμε πριν επιβληθούν τα capital controls, ειδάλλως πιστεύω ότι θα είχαμε αναγκαστεί να κλείσουμε. Με πελάτες στο εξωτερικό, με data centers στο εξωτερικό, δεν θα μπορούσαμε να πληρωθούμε», σημειώνει. Ακόμη και σήμερα όμως με την εν εξελίξει προσπάθεια επέκτασης σε νέες αγορές, το 80% του προσωπικού καθώς και όλο το R&D παραμένουν στην Ελλάδα.

Ευκαιρία για την Ελλάδα

«Πιστεύω πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Καλιφόρνια της Ευρώπης. Εχουμε υποδομές, περιβάλλον, ανθρώπους και ταλέντο. Δυστυχώς λείπει η συνολική στρατηγική, καθώς και η σταθερότητα που διέπει τις σχέσεις μιας επιχείρησης με το κράτος», σημειώνει.

Δεν κρύβει ότι ειδικά στον χώρο της κυβερνοασφάλειας η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει μία καλή θέση στον παγκόσμιο χάρτη. «Μερικά success stories μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να προσελκύσουν επενδύσεις, να αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας ενός οικοσυστήματος, όπως έγινε στο Ισραήλ», λέει δίχως να κρύβει ότι στόχος του είναι η Obrela να αποτελέσει το εφαλτήριο για κάτι τέτοιο.

Και η συγκυρία φαίνεται να ευνοεί. «Τα πράγματα αλλάζουν αστραπιαία. Φαίνεται επιτέλους μια εξωστρέφεια και το ελληνικό brand πλέον αλλάζει, αποβάλλοντας τη μαυρίλα που υπήρχε. Το κλίμα πλέον βελτιώνεται, ειδικά με τη Viva Wallet και άλλα 4-5 παραδείγματα που πέρασαν διά πυρός και σιδήρου όλα αυτά τα χρόνια».

Stock option

Αυτή η ευκαιρία όμως περνάει και - χέρι κάθε εταιρείας μέσα από την κουλτούρα επιβράβευσης των εργαζομένων. Κάτι που έκανε η Viva Wallet όταν ξεκίνησε το μεγάλο πρόγραμμα stock option επιβραβεύοντας 200 στελέχη της – πλέον έχει ξεκινήσει και η Obrela το ίδιο. «Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο asset, γι’ αυτό πρέπει να τους κάνεις συμμέτοχους στο όνειρο, στην κοινή προσπάθεια. Επομένως, προ ενάμισι έτους περίπου ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα stock option σε όλα τα στελέχη που υπεραποδίδουν, που είναι κρίσιμα στοιχεία στη συλλογική προσπάθεια. Ξεκινήσαμε με τη διοικητική ομάδα και τώρα πλέον το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 70 άτομα».

Οι μέτοχοι

Το πρόγραμμα αυτό έχει την πλήρη στήριξη και των νέων μετόχων, όπως λέει ο κ. Πατσής. «Είναι όλοι τους άνθρωποι που βλέπουν μακριά. Είναι στρατηγικοί επενδυτές. Μας βοηθούν σε καθετί, όπως για παράδειγμα στην εξαγορά της Encode· ο Απόστολος Ταμβακάκης, η Ελένη Μπαθιανάκη από την EOS, ο Δημήτρης Αφεντούλης και ο Νίκος Βουτηχτής - Latsco Family Office έβαλαν πλάτη γι’ αυτό. Και πρωτίστως είναι μέντορες. Πραγματικά είμαστε τυχεροί και γι’ αυτούς και για τον Χάρη Καρώνη», καταλήγει.

