Πόλεμος στην Ουκρανία – Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι στη Δύση: Βοηθήστε μας για να αντέξουμε και να μην παραδοθούμε

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε το ΝΑΤΟ για το «όχι» στο αίτημά του να δημιουργηθεί μία ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, αντιδρώντας στην απόφαση που είχε λάβει νωρίτερα το Συμβούλιο.

«Το ΝΑΤΟ αποφάσισε σκόπιμα να μην καλύψει τους ουρανούς πάνω από την Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του αργά την Παρασκευή.

«Πιστεύουμε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν δημιουργήσει ένα αφήγημα ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας θα προκαλούσε την άμεση επίθεση της Ρωσίας εναντίον του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η αυτο-ύπνωση όσων είναι αδύναμοι, ανασφαλείς μέσα τους, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν όπλα πολλές φορές ισχυρότερα από εμάς έχουν», είπε χαρακτηριστικά.

Διάγγελμα νωρίτερα -ν Ουκρανό πρόεδρο

Στη μετάδοση ενός ακόμη δραματικού μηνύματος προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προειδοποίησε πως εάν «πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη».

Το νέο διάγγελμα Ζελένσκι προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί σε πόλεις της Πολωνίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας. Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ζελένσκι τήρησε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του πολέμου.

In the centre of Tbilisi, #Georgia — a country invaded by Russia in 2008, thousands of #Georgians ‘re watching @ZelenskyyUa ‘s latest speech: “Support Ukraine,” he says. “If #Ukraine falls, so does all of Europe.” pic.twitter.com/PgHahjhRYT

— Nana Tsinadze (@nana_tsinadze) March 4, 2022