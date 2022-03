Οχυρώνεται η Οδησσός για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς – Πάνω από 100.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη

Στις όχθες της Μαύρης Θάλασσας, η Οδησσός, που ζει εδώ και ημέρες με την αγωνία μιας επικείμενης ρωσικής επίθεσης, έμοιαζε σήμερα απατηλά ήσυχη. Όλοι προσπαθούσαν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους όσο πιο φυσιολογικά γινόταν. Και όλοι περίμεναν το χειρότερο.

Οι Ρώσοι ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν αυτή τη στρατηγικής σημασίας πόλη, προειδοποίησε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ένα «ιστορικό έγκλημα».

Μετά την ανακοίνωση, στην πόλη δεν επικράτησε ιδιαίτερος πανικός. Ο ήχος της σειρήνας –που ακούγεται πολλές φορές την ημέρα από την αρχή του πολέμου– φαινόταν να άφηνε αδιάφορους τους περαστικούς.

«Το συνηθίσαμε πολύ γρήγορα», σχολίασε μια φοιτήτρια, η Νάστια. «Στην αρχή, αναπηδούσαμε, θέλαμε να τρέξουμε στα καταφύγια αλλά τώρα…» Οι ανακοινώσεις του Ζελένσκι δεν την άγχωσαν περισσότερο. «Το είχε ήδη πει την περασμένη εβδομάδα», υπενθύμισε.

Found this photo on Facebook. A picture of Odessa in 1942 and today.

Poignant and very, very sad. pic.twitter.com/n08KX8O6zW

— Baroness Buck Frexit! 🇪🇺🇺🇦🌎 FBPE #GTTO #PR (@Beany_1) March 6, 2022