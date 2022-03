Χάος στη Μαριούπολη: Παγιδευμένοι οι άμαχοι από τους βομβαρδισμούς – Δεν ξεκινά την απομάκρυνσή τους ο Ερυθρός Σταυρός

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε σήμερα το μεσημέρι «σπαρακτική» την κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων διεκόπη, καλώντας τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους στην Ουκρανία, είτε υπάρχουν και λειτουργούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι είτε όχι.

«Κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλούς διέλευσης από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα δεν θα ξεκινήσουν σήμερα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα μέρη σχετικά με την ασφαλή διέλευση αμάχων από τις διάφορες πόλεις που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση”, δήλωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) σε ένα δελτίο Τύπου.

«Οι σκηνές που εκτυλίσσονται σήμερα στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις είναι αποκαρδιωτικές», πρόσθεσε η οργάνωση, η οποία έχει την έδρα της στη Γενεύη της Ελβετίας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου μια κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, για να επιτραπεί στους αμάχους από τη Μαριούπολη και την πόλη Βολνοβάχα, 60 χιλιόμετρα βόρεια, να φύγουν.

Zelensky tells Ukrainians to keep shooting as Russians ‘carry on bombing Mariupol’ after declaring ceasefire https://t.co/zqeHIFdyiL

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2022