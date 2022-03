«Συγγνώμη» από την Shell για την αγορά ρωσικού πετρελαίου – Αποσύρεται από τις ρωσικές κοινοπραξίες

Η πετρελαϊκός κολοσσός Shell ζήτησε συγγνώμη την Τρίτη για την αγορά ποσότητας ρωσικού πετρελαίου με μεγάλη έκπτωση και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη συμμετοχή της σε όλες τους ρωσικές κοινοπραξίες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

«Ως άμεσο πρώτο βήμα, η εταιρεία θα σταματήσει όλες τις spot αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου. Θα κλείσει επίσης τα πρατήρια καυσίμων, θα αναστείλει τη δραστηριότητά στα αεροπορικά καύσιμα και τα λιπαντικά της στη Ρωσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Όπως μεταδίδει το CNBC, την Παρασκευή, η Shell αγόρασε 100.000 μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου Ουράλ από τη Ρωσία (σσ. το Ουράλ αποτελεί εμπορικό σήμα ρωσικού πετρελαίου, το οποίο λαμβάνεται με ανάμειξη διαφόρων ποικιλιών και εξορύσσεται στην περιοχή των Ουραλίων εξ ου και η ονομασία του). Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου, αγοράστηκε με έκπτωση ρεκόρ, την ώρα που πολλές εταιρείες να αποφεύγουν το ρωσικό πετρέλαιο λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Ωστόσο, η συναλλαγή δεν ήταν αντίθετη με κάποια από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στη Ρωσία η Δύση.

Η αγορά του ρωσικού πετρελαίου είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter ρώτησε απευθυνόμενος στη Shell αν το ρωσικό πετρέλαιο μυρίζει ουκρανικό αίμα.

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022