Meliá Hotels International: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με δύο νέα ξενοδοχεία στα ελληνικά νησιά

Δύο πολυτελή ξενοδοχεία ανοίγουν τις πόρτες τους τον φετινό Απρίλιο στην Κρήτη κάτω από την ομπρέλα της Meliá Hotels International, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ομίλου με τη Zeus Hotels - 2021. Η εν λόγω συνεργασία σε συνδυασμό με την ανακαίνιση και το rebranding ξενοδοχειακής μονάδας στη Ρόδο, που βρίσκεται σε λειτουργία από την περασμένη χρονιά, θα ενισχύσει το ήδη εντυπωσιακό portfolio της Meliá στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Κορυφαία εταιρεία ξενοδοχείων και resorts της Ισπανίας και πρωτοπόρος στον κλάδο της φιλοξενίας, η Meliá Hotels International εγκαινιάζει τον Απρίλιο στην Κρήτη το Blue Sea Beach Hotel, Affiliated by Meliá ξενοδοχείο, και το Sol by Meliá Marina Beach που είναι μέλος των Sol by Meliá. Παράλληλα, στο νησί της Ρόδου, το Sol by Meliá Cosmopolitan, το οποίο συμπληρώνει ένα έτος λειτουργίας, θα καλωσορίσει τους επισκέπτες σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο, ως μέλος των Sol by Meliá, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη εμπειρία του brand στον κλάδο των resorts.

Τοποθετημένο πάνω στη θάλασσα, το πέντε αστέρων Blue Sea Beach Affiliated by Meliá αποτελείται από 226 δωμάτια και σουίτες, με κάποια από τα οποία να διαθέτουν ιδιωτική πισίνα. Οι μεγάλοι εξωτερικοί χώροι και οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας η οποία ολοκληρώνεται από τις εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και σπα, τα δύο εστιατόρια και μια ευρεία γκάμα από bars.

Το Sol by Meliá Marina Beach, τεσσάρων αστέρων, βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία πάνω στη θάλασσα και διαθέτει 396 δωμάτια, τα περισσότερα από τα οποία ανακαινίστηκαν το 2019. Χάρη στους τεράστιους εξωτερικούς χώρους και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, αποτελεί έναν κορυφαίο προορισμό για αθλητικές δραστηριότητες, καθώς διαθέτει δύο πισίνες με θαλασσινό νερό, μια θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, παιδικές πισίνες, γυμναστήριο, γήπεδο μίνι γκολφ και κέντρο ευεξίας, προσφέροντας μια πραγματικά ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας που αξίζει να ανακαλύψετε. Επιπλέον, το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται άρτια εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο, ικανό να φιλοξενήσει περισσότερα από 300 άτομα.

Το Blue Sea Beach Affiliated by Meliá και το Sol by Meliá Marina Beach προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotel International στο πλαίσιο franchise συμφωνίας. Και τα δύο βρίσκονται σε προνομιακή τοποθεσία κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, παρέχοντας στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση στο Ηράκλειο.

Στην Ακτή Ιξιάς της Ρόδου, το ανακαινισμένο και με rebranding Sol by Meliá Cosmopolitan αποτελεί μια εξίσου σημαντική προσθήκη στο brand Sol by Meliá. Έχοντας συμπληρώσει ένα έτος επιτυχούς λειτουργίας, θα ξαναλειτουργήσει αυτή τη σεζόν προσαρμόζοντας τις εγκαταστάσεις του στα πρότυπα και τα χαρακτηριστικά του ομίλου Meliá Hotels International. Η υπέροχη τοποθεσία και η κοντινή απόσταση από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Ρόδου μετατρέπουν το Sol by Meliá Cosmopolitan σε μοναδικό προορισμό στο νησί για όλη την οικογένεια, αφού διαθέτει άφθονους χώρους για παιδιά, όπως kids’ club και παιδική πισίνα, μια πισίνα με ένα μοναδικό πειρατικό σκάφος, 377 δωμάτια με εκπληκτική θέα, μοναδικούς χώρους εστίασης και ξεχωριστές υπηρεσίες ευεξίας. Το Sol by Meliá Cosmopolitan προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας, αποτελώντας ιδανική επιλογή για οικογενειακές διακοπές.

Με αφορμή τη συνεργασία, ο Λευτέρης Παπακαλιάτης, CEO της Zeus Hotels, δήλωσε: «Ακολουθώντας μια ήδη επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε πέρυσι, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή τη γόνιμη σύμπραξη με την Meliá Hotels International δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση των προτύπων της ελληνικής φιλοξενίας, προσφέροντας ταυτόχρονα στους επισκέπτες νέες, ξεχωριστές εμπειρίες.»

Ο Alfredo Aznar, Managing Director της Meliá Hotels International στη Δυτική και Νότια Ευρώπη, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη χαρά για εμάς που δύο ακόμη μοναδικά ξενοδοχεία της νησιωτικής Ελλάδας προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό μας. Χάρη σε αυτή την επιτυχημένη συνεργασία, που ξεκίνησε πέρυσι, η τεχνογνωσία της Meliá Hotels International στον ξενοδοχειακό κλάδο συναντά την απαράμιλλη εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας έχοντας ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη τη Μεσόγειο».

