Εισβολή στην Ουκρανία: Νέο πακέτο κυρώσεων ανακοίνωσε ο Μπάιντεν κατά της Ρωσίας, εμπάργκο στη βότκα και το χαβιάρι

Την ανάπτυξη περαιτέρω τιμωρητικής δράσης σε βάρος της Ρωσίας ανακοίνωσε o πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενώ το Κρεμλίνο κλιμακώνει τις επιθετικές κινήσεις.

Σε συντονισμό με την Ευρώοη, οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, εισάγοντας ένα νέο πακέτο κυρώσεων μετά τα τιμωρητικά μέτρα που αφορούσαν στην ενέργεια και πιστοποιούν τον τερματισμό των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου στην Αμερική.

Το νέο πακέτο ρυθμίσεων από τις ΗΠΑ αφορά στο εμπάργκο σε αλκοόλ, ρωσική βότκα, θαλασσινά και χαβιάρι.

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/Z7dw6HcXjC

— President Biden (@POTUS) March 11, 2022