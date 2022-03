Πόλεμος στην Ουκρανία: Χιλιάδες άμαχοι σε κρίσιμη κατάσταση στη Μαριούπολη – Αναδιάταξη ρωσικών δυνάμεων έξω από το Κίεβο

Δραματικές στιγμές βιώνει ο άμαχος πληθυσμός στην πόλη της Μαριούπολης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε καταφύγια και κατεστραμμένα κτίρια, ενώ η πόλη πολιορκείται με κάθε τρόπο και από όλες τις κατευθύνσεις, από τις ρωσικές δυνάμεις.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Βεντίμ Ντενισένκο, η ανθρωπιστική κατάσταση στην πόλη είναι πλέον κρίσιμη, καθώς οι άμαχοι στερούνται τροφίμων και φαρμάκων. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει κονβόι για τη μεταφορά κρίσιμων αγαθών στις πόλεις που πολιορκούνται, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλεγόταν και η Μαριούπολη. Ωστόσο, είναι άδηλο αν τα φορτηγά με τα τρόφιμα και τα φάρμακα κατάφεραν να φτάσουν στην πολύπαθη πόλη της Ουκρανίας και αν κατάφεραν να αφιχθούν μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων, αν επαρκούν να καλύψουν τις πραγματικά τεράστιες ανάγκες των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί.

Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και του αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο δήμος.

«Η Μαριούπολη θυμίζει… Γκρόζνι και Χαλέπι»

Νωρίτερα, ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης, Σεργκέι Ορλόφ μίλησε στο γερμανικό δίκτυο ARD, τονίζοντας πως: «Σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού έχουν καταστραφεί και όλες οι προσπάθειες εκκένωσης του άμαχου πληθυσμού μέσω ασφαλών διαδρόμων έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει».

Ο Ορλόφ είναι πυρ και μανία με τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες, σκοπίμως όπως λέει, εμποδίζουν την απομάκρυνση των αμάχων. «Η πόλη δέχεται συνεχή πυρά και βομβαρδισμούς με τους δρόμους γύρω από την πόλη να έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, να φθάσουν τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη όπως και δεν είναι δυνατή η διανομή ιατροφαρμακευτικού υλικού».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αντιδήμαρχου της Μαριούπολης, περίπου 200.000 πολίτες προσπαθούν τις τελευταίες ώρες να εγκαταλείψουν την πόλη.

«Δεν ξέρω πώς να περιγράψω την καταστροφή που έχει υποστεί η πόλη μας. Η Μαριούπολη στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πια. Το σκηνικό θυμίζει Γκρόζνι και Χαλέπι», είπε ο Ορλόφ και πρόσθεσε: «Ο ουκρανικός στρατός είναι πολύ γενναίος, αλλά με τους Ρώσους να ρίχνουν βόμβες, δεν έχει όπλα για να προστατεύσουν τις ζωές των αμάχων».

Πιθανή εισβολή της Λευκορωσίας στην Ουκρανία

Σε πιθανή εισβολή της Λευκορωσίας στην Ουκρανία αναφέρεται η πρώην εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Λούλια Μέντελ, η οποία επικαλείται στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές. Η Μέντελ κάνει λόγο για εισβολή των Λευκορώσων στις 8 ώρα Ελλάδος, σήμερα Παρασκευή.

According to Ukrainian military and government officials, Belarus is preparing to invade Ukraine before 9 p.m. on March 11.

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 11, 2022